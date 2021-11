El proyecto

ARTICULO 1°.- – Incorporase a la Ordenanza 5922, como parte del “Capítulo III Incompatibilidades Funcionales en Artículo 17 bis inciso a) – incompatibilidades para ser Candidato a un cargo electivo en la Municipalidad de Villa Carlos Paz, , que quedará redactado de la siguiente manera: “Articulo 17 bis inciso a): ESTABLESCASE la prohibición de ser candidato a un cargo electivo en el ámbito de la Municipalidad a toda persona que: a) se encuentre condenada, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal y en el inciso 5 del artículo 174″ de dicho Código, esto es, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública; b) se encuentre condenada, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal; contra /as personas comprendidos en los artículos 80′ incisos 4), 11) y 12) del Título del Libro Segundo del Código Penal; los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119″, 120′, 124″ a 128′, 130″, 131″ y 133″ del Título lll del Libro Segundo del Código Penal; contra el estado civil de /as personas comprendidos en los artículos 138′, 139′ y 139″ bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal y los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140″, 142″, 142″ bis, 145′ bis, 145″ ter y 146″ del Título V del Libro Segundo del Código Penal.”

ARTICULO 2°.- Incorporase a la Ordenanza 5922, como parte del “Capítulo III – Incompatibilidades Funcionales el Artículo 17 bis inciso b) para ser Candidato a un cargo electivo en la Municipalidad “, que quedará redactado de la siguiente manera “Artículo 17 bis inciso b): DISPONGASE que los partidos políticos deben acompañar a las listas de candidatos a cargos electivos en el ámbito de la Municipalidad de Villa Carlos Paz a ser presentadas ante la Junta Electoral, por cada uno de los postulantes individuales, el certificado de antecedentes expedido por las autoridades competentes que acredite que los mismos no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Artículo 17 bis de la presente.-

ARTICULO 3°.- – Incorporase a la Ordenanza 5922, como parte del “capítulo III – Inhabilidades”, el inciso G, que quedará redactado de la siguiente manera “Articulo 21 inciso G: SIN perjuicio de las Inhabilidades establecidas en las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, no pueden ejercer la función pública en el Estado Municipal toda persona que: a) se encuentre condenada, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal y en el inciso 5 del artículo 174′ de dicho Código, esto es, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionaros y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública; b) se encuentre condenada, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra el orden económico y financiero comprendidos en el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal; contra /as personas comprendidos en los artículos 80′ incisos 4), 11) y 12) del Título del Libro Segundo del Código Penal: los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119′, 120″, 124″ a 128′, 130′, 131″ y 133′ del Título III del Libro Segundo del Código Penal contra el estado civil de las personas comprendidos en los artículos 138′, 139’y 139′ bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal: y los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140′, 142′, 142′ bis, 145′ bis, 145′ ter y 146″ del Título V del Libro Segundo del Código Penal.”

Artículo 4.- DE FORMA.-