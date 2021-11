El pasado viernes en CABA se desarrolló el plenario nacional de Progresistas en Red. Como conclusión se firmó una declaración donde, además de ratificar el acompañamiento el presidente Alberto Fernández, se planteó la necesidad de institucionalizar el Frente de Todos ‘para seguir gobernando en 2023’.

El documento fue firmado por Fabiana Ríos (ex gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Marcelo Ferreyra (coordinador nacional de PR), Grisela Tessio (ex vicegobernadora de Santa Fe), Facundo De Filippo (ex legislador CABA), Juan Carlos Juárez (ex senador provincia de Buenos Aires) y el carlospacense Omar Ruiz (ex concejal y legislador provincial).

También estuvo presente la diputada nacional reelecta Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), entre otros dirigentes del espacio.