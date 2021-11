Fuente: VillaNos Radio

Las familias de Villa del Lago siguen padeciendo la mala calidad y el faltante de agua en la zona. El lunes hubo un nuevo corte en el suministro y consideran que la solución de abastecimiento a través de camiones cisterna que planteó el municipio de Villa Carlos Paz, no es suficiente.

“Los vecinos están bastante enojados. Esto es una olla a presión que ya no se puede sostener. El lunes nos cortaron de nuevo el agua. Estuvimos 24 horas sin servicio. El municipio mandó a pasear el camión de agua, como para demostrar que estaba a disposición. Ayer (por el martes) nos soltaron el agua y sale marrón. Uno no se puede ni bañar, mucho menos tomarla”, dijo a VillaNos Radio Fabian, vecino de la zona.

Vale recordar que ese sector de la ciudad es abastecido desde el sistema de agua que hoy opera la comuna de Estancia Vieja. En la última sesión del Concejo de Representantes se aprobó por unanimidad que el gobierno municipal provea de agua sin cargo a las familias cuando -por alguna razón- el servicio no pueda prestarse con normalidad. Pero la solución de fondo sigue sin llegar. “El agua que sale es marrón y te ensucia todo el tanque. La gente está predispuesta a cortar la ruta porque no tenemos una solución que es la que queremos: que tengamos agua de calidad y que no la corten”, expresó.

“Está claro que Estancia Vieja no tiene la infraestructura que tenía antes la COOPI, que estaba alerta a estas cosas y no pasaba más de media hora y ya teníamos agua. El agua nunca fue limpia, pero no como ahora que es barro”, comparó el vecino y remarcó: “Lo que uno ve es que tomaron el agua y desplazaron a la COOPI sin ver los problemas que había”.

El hombre también planteó reparos sobre la alternativa de que el sector comience a ser abastecido con agua de Cuesta Blanca. “Estoy seguro que no va a alcanzar. Tienen que buscar otra solución, porque los vecinos están muy enojados”.

También en otros barrios

La alta demanda ocurrida durante el fin de semana largo también trajo complicaciones en otros puntos de la ciudad. Así, por ejemplo, el bar temático Héroes, ubicado en calle Paraguay de barrio Las Rosas Norte, no pudo abrir sus puertas al no contar con el servicio. Desde el comercio comunicaron la situación a sus clientes a través de su cuenta en Instagram: “Nos quedamos sin agua. Si, si, Nosotros tampoco lo podemos creer. pero es imposible trabajar y brindar un servicio óptimo e higiénico sin ello”.

También hubo restricción en el servicio y bajante de presión en la zona Oeste de la ciudad, en los barrios La Quinta Primera Sección y Colinas.