‘Si el triunfo del 14 es de la magnitud que estamos olfateando en la calle va a marcar el final de un ciclo. Pero estoy obligado a recordarles que el triunfo no sólo depende de los candidatos, también depende de ustedes, los vecinos’. Así arrancó el candidato a senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, su encuentro con los vecinos en La Calera en las últimas horas del jueves.

Luego prosiguió: ‘Nosotros debemos poner en marcha un ciclo más virtuoso, más inteligente. Un ciclo que genere empleo, que le dé dignidad a este pueblo y lo ponga de pie. Un ciclo que privilegie la educación, la formación, el trabajo. Eso va a depender de nosotros, tenemos todo el derecho de pensar cómo queremos vivir, cómo vamos a construir una nueva etapa en la Provincia. Pero antes tenemos la elección del 14. Una elección clave como nunca en nuestro país. Una elección determinante’.

‘En las PASO nos fue muy bien y el 14 nos tiene que ir mejor. No vamos a dejar que se lleven puesto el futuro de nuestros hijos, no lo vamos a permitir. Para muestra están las imágenes cada una de nuestras recorridas por el interior. No hay lugar en el que no nos digan que confían en nosotros y eso, por supuesto, además de llenarnos de orgullo nos genera una gran responsabilidad. Por eso necesitamos que se paren firmes y que conduzcan nuestra esperanza, la gente está harta, la gente dice que ya no quiere más esto. Pero para poder pensar en cómo vamos a construir esta Argentina que viene necesitamos ganar el 14 con mucha contundencia. Esta es la realidad’, señaló el candidato.

‘El 14 vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque nuestro triunfo va a tener una contundencia descomunal. No lo van a poder parar repartiendo lavarropas, heladeras, bicicletas. No lo van a poder parar de ninguna manera. Y este triunfo nos tiene que servir para ir armando con claridad e inteligencia el futuro de esta provincia. Por eso lo del 14 es fundamental y lo digo con claridad aquí en La Calera, en esta barriada increíblemente Peronista. Tenemos que aprovechar los pocos días que nos quedan para hablar con la gente y explicarle la “utilidad” del voto. Porque si bien vamos a ganar, concentrándonos podemos hacerlo de una manera arrolladora’. finalizó Juez cuando ya la lluvia decía presente.