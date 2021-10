Fuente: VillaNos Radio | Foto archivo

Pasaron varios meses de las primeras movilizaciones con las que vecinxs de la zona oeste de Villa Carlos Paz le demandaron al municipio guardias médicas los fines de semana y feriados en el Centro de Salud del Distrito Oeste, más conocido como el “hospitalito de barrio Colinas”.

Sin embargo, no solo no hubo respuestas a este pedido sino que la situación se agravó. Ahora también se encuentra resentida la atención los días de semana, particularmente en el horario de 20 a 22.

Así lo expresó a VillaNos Radio Macelo Clavero, vecino autoconvocado: “Cada vez hay más personas que se quejan porque no tenemos salud. Se implementó el 147 y nadie atiende. Hay adultos mayores que no pueden ir a otro lado y no es atendida”.

El hombre dijo que teóricamente la atención los días de semana es las 24 horas, pero ya ha pasado en reiteradas oportunidades que necesitaron de atención médica y no había profesionales en el nosocomio.

“Nos hemos encontrado con que los médicos no van. No sé si es un problema de los médicos que no van en el horario de las 20 a las 22 o si se trata de un problema que tienen con la municipalidad ellos. Hubo gente que se fue a hacer atender y tuvieron que esperar hasta que llegara el médico”, describió.

La decisión de lxs vecinxs es impulsar una movilización en el corto plazo. En este sentido Clavero valoró que el Centro Vecinal se sume a la movida, considerando que tampoco ha tenido respuestas por parte del municipio.

“Desde el Centro Vecinal decían que mediante nota se podía resolver. Bueno, bajaron los brazos. Hablaron conmigo y me dijeron que ya hicieron todo lo que tenían que hacer y aun así no les dieron respuestas. Ahora ellos también van a empezar a adherir a las marchas”, afirmó.