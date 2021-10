‘Cómo me voy a oponer a recibir a gente honorable que viene a darnos una mano en nuestro itinerario de campaña’, afirmó este viernes Luis Juez ante la visita del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y del senador Martín Lousteau. Y agregó: ‘Ya no estamos en las internas y creo que en esta instancia cualquier espacio político lo hace. Sucede que si ellos quisieran invitar a alguien serían Ánibal o Máximo…’.

Junto a Rodrigo De Loredo, Carmen Álvarez Rivero y la “Coneja” Baldassi, Juez realizó un intenso recorrido por el centro de la ciudad de Córdoba, hablando con la gente y con medios periodísticos locales, a partir del acompañamiento de los dirigentes porteños.

En rueda de prensa remarcó la orientación de la campaña por parte de los candidatos oficialistas cordobeses. ‘Recién ahora el peronismo local viene a descubrir el salvajismo del kirchnerismo, luego de que ya nos quitaran los subsidios al transporte, la cuestión de los biocombustibles, la problemática de las retenciones… mientras eso ocurrió, jamás abrieron la boca’, expresó Juez.

También fue consultado sobre su mirada frente a la presentación o no del expresidente Mauricio Macri ante tribunales. ‘Lo que expresé es una postura mía. Una visión personal de cómo yo creo y hago las cosas. Al cabo de toda mi vida, en los momentos en que estuve sentado en el banquillo por ser querellado, demandado o cuando recibí un carpetazo, acudí a la propia Justicia para defenderme. Para defenderme con la verdad y con la prueba. Ustedes los periodistas tienen la palabra en esto y pueden dar testimonio de mi proceder. Es mi convencimiento y norma de vida. Creo que cuando la Justicia te cita, debés presentarte. Esto lo hablé con Macri esta semana, y entendió mi postura, que repito es una postura personal. Yo estoy convencido que la gente espera de nosotros y, mucho más de Mauricio Macri, una conducta ejemplar, y se debe presentar, aunque sepamos que se trata de una operación. Y el mismo Macri me manifestó que lo va a hacer. Y me parece bárbaro, porque tiene para decir, por empezar, puede decirle que quien lo citó no tiene autoridad jurídica, no tiene catadura ética y ni siquiera hoy puede mostrar una prueba’.

Consultado sobre los dichos de Schiaretti afirmando que es tiempo para que haya un presidente que provenga del interior, Juez opinó que, ‘ahora debo ganar las elecciones para Senador, y después quizá sea el tiempo de gobernador’.

‘No creo que sea el momento para candidatearme a presidente’, bromeó.

Y cerró la conferencia deseando ‘que Juan concluya su mandato en 2023 entregándole los atributos a un gobernador de Juntos por el Cambio’.

Con la juventud

Durante un acto en el Parque Sarmiento, Juez apuntó su discurso a la juventud de Juntos por el Cambio. ‘Hay muchos pibes que les gustaría estar hoy aquí como ustedes y no pueden. Respirando este hermoso aire de futuro y libertad. Porque ellos tienen los mismos sueños que ustedes, las mismas ganas de vivir en un país en el que los traten con respeto. Un país en el que puedan estudiar y luego encontrar un trabajo acorde a todo el esfuerzo que hacen para formarse o para comer y vestirse. Pero no pueden estar acá, porque si los ven acá los echan del lugar en el que trabajan. O le quitan el crédito al padre, o lo extorsionan con quitarle ese algo que el mismo poder político les ofreció, denunció.

‘Entonces nosotros también tenemos que rompernos el lomo por esos pibes. Porque ellos también tienen sueños. La tristeza es que no han tenido quien los interprete. Porque en lugar de escucharles el corazón, o hablarle para saber qué piensan, les han entrado por la panza y el bolsillo. Y lo han hecho a tal punto que ahora querían seguir comprando el futuro de esos pibes por cinco mil pesos. ¿Se dan cuenta del compromiso que se nos viene?’, se preguntó.

Juez habló desde distintos ángulos sobre la necesidad de interpretar a los jóvenes. Con él estuvieron Rodrigo de Loredo, todos sus compañeros de lista, y los visitantes Horacio Rodríquez Larreta y Martín Lousteau.

“Son ustedes los primeros que van a poder ver un cambio después de 20 años de no ver otra cosa que no sea el peronismo cordobés en el poder. Ustedes van a empezar a comprobar como algunas cosas podrían cambiar si estamos unidos”.

Creo que ese es el otro compromiso que deben asumir: ser los garantes de esta unidad que hoy nos fortalece. Ningún estado de soberbia, vanidad, locura u obsesión del dirigente que sea, puede hacer que perdamos el futuro y la posibilidad de que en unidad lleguemos al gobierno. Son ustedes los que con su militancia van a posibilitar un diputado más, pero más aún, los que pongan las cosas en su lugar cuando alguien de nosotros quiera ser más protagonista que la unidad que estamos construyendo’, concluyó el candidato a Senador.