El exgerente General de la Coopi, Alejandro Eguiguren, definió como ‘la gran estafa’ al servicio de agua que actualmente presta el municipio de Villa Carlos Paz, advirtió sobre su rápido deterioro y lo atribuyó a ‘la improvisación, la incapacidad, la impericia, la soberbia y la ignorancia de la que hacen gala’ desde la gestión de gobierno.

‘Hace seis meses el Municipio de Carlos Paz le quitó el servicio de agua a la Coopi, sinceramente pensé que el deterioro se vería en un par de años pero la realidad supera cualquier pronóstico. La improvisación, la incapacidad, la impericia, la soberbia y la ignorancia de la que hacen gala se empezó a notar desde el primer día’, señaló Eguiguren en un posteo que compartió en su perfil de Facebook. Y repasó: ‘Los operarios aún hoy andan con los pantalones que dicen Coopi porque no les entregan la totalidad de la ropa que especifica el convenio, es más le indican que cubran el nombre Coopi de la ropa que aún hoy siguen usando; los lectureros no tienen el sistema de captura instalado por lo que deben hacerlo en planillas y manualmente; las cuadrillas no tienen herramientas y la Cooperativa San Roque debe prestarles cepillos barredores, varios llevan sus propias herramientas; a Juan Gallardo ex capataz de la Coopi, jubilado y contratado por la Municipalidad hace varios años (al igual que Cotti y Lescano), le prohíben que siga abriendo y cerrando llaves, por el desastre que genera su impericia y desactualización. Pretenden habilitar tanques en desuso para disminuir la presión y que no se sigan rompiendo las cañerías (el servicio de agua está detonado). No quieren bombear para reducir el gasto. No compran los insumos necesarios para mantener el estándar alcanzado por la prestación Cooperativa, manejan con total impericia el tratamiento en la Planta de Cuesta Blanca que se evidencia en el empeoramiento de la calidad del agua (un desastre)’.

Eguiguren planteó que todo esto ocurre ‘a pesar de que cuentan con el “saber hacer” de los compañeros cooperativos que pasaron al municipio, pero esto por sí solo no alcanza’.

‘Fue “el saber hacer de los cuadros directivos de la Coopi” el que traccionó al resto de trabajadores. Hoy siento mucha tristeza y bronca viendo que el servicio de agua está retrocediendo a pasos agigantados, me hace acordar a los 80, un verdadero “crimen”. Lo de la cañería para Villa del Lago es solo un botón de muestra, la criminal reducción de la tarifa de agua que es subvencionada a través de rentas generales, desalienta la restricción del consumo vía medición y tarifa. Cualquier estudiante de primer año de la carrera de ingeniería sanitaria lo sabe, pero el objetivo de denostar a la Coopi es más fuerte que el raciocinio y el sentido común. Echan por tierra en un segundo la disciplina consuntiva lograda a través de décadas de instrumentación de políticas tarifarias medidas, el derroche que esta “supina estupidez” trae aparejadas consecuencias totalmente predecibles, altísimos costos económicos, sanitarios, sociales y ambientales que pagaremos entre todos’, finalizó.