El concejal Carlos Quaranta, del bloque Carlos Paz Inteligente, presentó un proyecto de ordenanza que busca bridar mayor seguridad sanitaria tanto a ciudadanos como a la totalidad de agentes municipales que desempeñan sus funciones en las diferentes reparticiones de la Administración Pública, a través de la obligatoriedad de cumplir el esquema oficial de vacunación tanto para autoridades, funcionarios y agentes municipales.

‘Planteamos que las autoridades y funcionarios deberán acreditar en el término 5 días que han recibido al menos una dosis de las vacunas. Si no lo hace porque ha decidido no vacunarse, deberá optar por tomar licencia sin goce de haberes o presentar cada lunes un PCR a su cargo para garantizar su situación sanitaria negativa frente al Covid-19. Si no formula elección automáticamente se le otorga la licencia sin goce de haberes’, explicó Quaranta. Y agregó que, ‘respecto de los agentes municipales -permanentes, contratados, transitorios, becados, locaciones de servicios, etc.-, el criterio es el mismo, solo que el Ejecutivo deberá efectuar un relevamiento y estos tendrán 10 días para optar por vacunarse, tomar licencia sin goce de haberes o presentar un PCR semanalmente a su cargo’.

El proyecto destaca que el Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina ha avanzado mucho y con buena aceptación por parte de la población en un alto porcentaje y que este hecho constituye una de las principales causas del retroceso significativo del virus del COVID-19 y la posibilidad de establecer mayores aperturas para actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y, en particular, favorecer la circulación de la población a destinos turísticos como nuestra ciudad.

‘La situación ha mejorado mucho gracias al avance del Plan Estratégico de Vacunación que implementó el Gobierno Nacional, y eso es muy bueno para nuestra ciudad, porque posibilitó mayores aperturas para actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y, en particular, favorecer el turismo. Este proyecto respeta el derecho de quien decide no vacunarse, pero su decisión no debe generar un riesgo epidemiológico para el resto de los agentes del municipio, ni para los ciudadanos en general’, subrayó el edil.

El proyecto tomará estado legislativo en la sesión de este jueves del Concejo de Representantes.