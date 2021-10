Foto: Casona dónde comenzaron las clases, alquilada por el gobierno de la provincia a don Carlos Nicandro Paz.

Por Eldor Bertorello

A propósito de la celebración de los 110 años de la Escuela Carlos N. Paz, llevada a cabo recientemente, hemos entrevistado al profesor Jorge Etchevarne, quien sostiene desde hace cinco años que la fecha en la que se conmemora la creación de este establecimiento educativo, es equivocada.

Etchevarne ha sido docente de la escuela media, y actualmente se dedica a la investigación de la historia local, en particular, de aquellos hechos poco conocidos o controversiales.

– ¿Qué motivo lo llevó a interesarse por este asunto, y en qué fundamenta su afirmación?

– Hace algunos años comencé a interesarme por los hechos fundacionales de nuestra villa, sobre los cuales se habla mucho, pero se sabe poco. La historia del surgimiento de Villa Carlos Paz y su evolución durante las primeras décadas del siglo pasado, ha sido nutrida con diversos relatos transmitidos oralmente, que, con el tiempo, fueron transcriptos y difundidos por autores locales, constituyéndose en ‘la historia oficial’, u oficiosa, diría yo.

Esto es lo que yo denomino ‘El Relato’, o sea, la construcción de una historia fundada en hechos inciertos, inexactos o imaginarios, de difícil o imposible comprobación, que de tanto repetirse se consideran verdaderos, aunque el resultado sea un compendio de subjetividades. El Relato explica y satisface; y no admite preguntas porque no hay respuestas.

Cuando en 2016 consulté el archivo de la escuela Carlos N. Paz, interesado por conocer sus inicios, encontré inconsistencias entre lo que se ha contado sobre ella y lo que en realidad surgía de sus libros.

– ¿Y cuáles son esas inconsistencias a las que hace referencia?

– Desde hace tiempo se considera el 13 de octubre de 1911 como la fecha fundacional, pero en el libro de inspección escolar hay un registro del 10 de junio de 1911, lo cual convierte la situación en un absurdo, ya que nadie puede inspeccionar una escuela inexistente.

Esta incoherencia me llevó al archivo del Consejo General de Educación de Córdoba, donde se encuentra el expediente original de su creación. Debe tenerse en cuenta que la apertura de una escuela fiscal era una decisión del Consejo de Educación, reunido en asamblea, y este acto debía ser convalidado por un decreto de gobierno. No se trata de especular qué día fue creada la escuela, ya que existe el documento que lo acredita. La escuela ‘San Roque’ -hoy ‘Carlos N. Paz’- fue fundada el 29 de abril de 1910, es decir, la institución ya ha cumplido largamente los 111 años.

Asimismo, la resolución del gobierno determinó que se le alquilara a don Carlos Paz una casa para su funcionamiento por la suma de 20 pesos mensuales. Poco después, el 20 de mayo de 1910, fue designada su primera directora, Waldina Pellerín.

Jorge Etchevarne.

– Sorprende su revelación. ¿Por qué razón entiende usted que se ha tomado como cierta una fecha equivocada?

– Según mi investigación, y siempre apelando a los libros de Actas que se encuentran en la propia escuela, esta confusión arranca en 1961 durante la gestión del director Pedro Quinteros, quien se propuso celebrar el cincuentenario. Quinteros tomó como referencia la placa de homenaje a Carlos Paz colocada en la galería de la escuela el 12 de octubre de 1936 con motivo de la imposición de su nombre al establecimiento.

Según mi deducción, el director Quinteros creyó, erróneamente, que en esa fecha se conmemoró el cuarto siglo de su existencia. Esto lo hizo aun sabiendo que había un registro de inspección anterior, como ya expliqué. A partir de entonces, el desacierto fue heredado hasta nuestros días. Sin embargo, en algún punto alguien cambió el día 12 por el 13 de octubre, sin fundamento ni explicación; o sea, tenemos un doble error.

– ¿Cuáles serían, a su criterio, las acciones que deberían tomar las autoridades escolares para subsanar esta equivocación?

– Francamente no conozco el camino administrativo que debe seguirse para subsanarlo. De hecho, desde abril de 2016 la dirección de la escuela conoce mi trabajo y no acusó recibo, es decir, no hizo nada al respecto y continúa celebrando el aniversario en una fecha falsa. No creo que haya antecedentes de un caso análogo. Claro que mi investigación incomoda a más de uno, pero nadie puede desmentir un documento. Sin embargo, es más fácil y cómodo sostener ‘El Relato’.

Mientras tanto, la institución celebró su 110° aniversario Aunque los resultados de la investigación de Jorge Etchevarne ya están en conocimiento de las autoridades desde hace bastante tiempo, el 13 de octubre como fecha de creación de la Escuela Carlos Nicandro Paz se mantiene. De hecho, este año hubo acto por el 110° aniversario. Durante el acto, del que participó el intendente Daniel Gómez Gesteira, se descubrió una placa conmemorativa alusiva al cumpleaños de la institución reconociendo la tarea realizada durante todos estos años.

Nota correspondiente a la edición n° 570 del periódico La Jornada, del 19 de octubre de 2021.