Napal: “Cuando un político dice ‘te regalo algo’ y no dice por qué, es para desconfiar”

El presidente de la asociación civil Villa Parque San Miguel, Gabriel Napal, se refirió a la polémica eximición del pago del servicio de agua para los habitantes del barrio. Para el dirigente la medida esconde las deficiencias que el municipio tendrá en la prestación. Sin ir más lejos denunció que, tras la toma del servicio efectuada el 22 de septiembre, comenzó a faltar el agua en el barrio.

“Tomaron el servicio el miércoles. El tanque estaba lleno. Tenemos una reserva de 48 horas y en la noche del viernes, ya nos quedamos sin agua. El sábado (25 de septiembre) tuvimos un corte de dos horas (desde las 12 y hasta las 14) y a las 16 se volvió a cortar. Recién el lunes a las 18:00 tuvimos agua. Ahora están dando agua a costa de camiones. Pero, ¿cuánto rinde entregar agua a camiones? A muchos vecinos les llevaron agua directamente a las casas. ¿hasta cuándo se sostiene una situación así? Esto es una bomba de tiempo”, dijo Napal en diálogo con VillaNos Radio.

Y remarcó: “Cuando un político dice ‘te regalo algo’ y no dice por qué, es para desconfiar. Por más que me beneficie, no es correcto no pagar el agua”.

Hasta el momento, el barrio se abastecía con agua del arroyo Los Mimbres (con una toma subálvea y otra de perforación, y contaba con una pequeña planta de tratamiento del fluido). Ahora el municipio pretende que el barrio sea abastecido con agua que viene directamente de Cuesta Blanca.

“Irresponsablemente y sin tener un estudio que lo avale, en los últimos años el gobierno municipal ha decidido proveer desde Cuesta Blanca a todo Villa del Lago, se acaba de tomar Villa Parque San Miguel y se está haciendo otro acueducto con la intención de alimentar al otro tanque que pretendieron expropiar como es el de Estancia Vieja. Eso significa que toda la zona de prestación abastecida desde Cuesta Blanca, se va a quedar más rápido sin agua”, advirtió.