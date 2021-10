Se desarrolló este martes por la noche en Villa Carlos Paz una reunión de Juntos por el Cambio. La actividad estuvo organizada por la mesa departamental Punilla integrada por dirigentes del Frente Cívico, la UCR, PRO y Primero la Gente y contó con las presencias centrales de Luis Juez y Rodrigo De Loredo, quienes encabezan la boleta del espacio para senadores y diputados, respectivamente.

Estuvieron acompañados por los también candidatos Carmen Álvarez, Héctor Baldassi y Laura Rodríguez Machado.

En primer lugar, los referentes de Juntos por el Cambio ofrecieron una conferencia de prensa, y luego participaron de la reunión con dirigentes y militantes de Punilla, entre los que se encontraban los carlospacenses Walter Gispert, Gustavo Molina, Oscar Sequeira, Carlos Felpeto, Daniel Velázquez, Rodrigo Serna, Natalia Lenci, Daniel Viale, Lucas Durán, Ezequiel Cassino, Rodrigo Hereñú Peláez, Martín Pereira, Rudy Trossero, Jorge Lassaga y Juan Lucero.

La convocatoria tuvo como uno de sus ejes principales el reconocimiento a la tarea territorial de los intendentes del espacio que a lo largo y ancho del departamento permitieron consolidar una victoria que alcanzó el 56% entre las cuatro fórmulas que participaron en las primarias.

‘La organización del radicalismo en Punilla ha sido ejemplar y ha puesto la vara bien alta para lo que se viene. Por eso estamos aquí con Rodrigo, Carmen, Laura y ‘La Coneja’ para agradecerles por haber sido capaz de darle forma a una fuerza avasallante que nos permitió conseguir un gran triunfo electoral en el Departamento y en Villa Carlos Paz. También estamos aquí para pedirles un poco más, un esfuerzo más para fortalecer el triunfo del 12 de setiembre sumándole nuevos votos. No nos confiemos en las encuestas, en las proyecciones, hagamos de cuenta que estamos cero a cero y trabajemos con el gran objetivo de conseguir un resultado que les diga a los argentinos que en Córdoba hay un nuevo Juntos por el Cambio que eligieron los cordobeses y hoy se muestra como una esperanza para la vida política de nuestra provincia’, arengó Juez.

Walter Gispert, uno de los anfitriones, fue el que abrió el fuego convocando a buscar los votos que faltan para lograr el objetivo central: ‘Casa por casa, vecino por vecino, no debemos dejar de visitar a todos y cada uno de los que sabemos que no votaron o a quienes, porque sus partidos no alcanzaron el porcentaje, hoy no tienen candidatos definidos’.

A su turno, Rodrigo de Loredo hizo hincapié en el apoyo y la organización que mostró la Unión Cívica Radical del Valle de Punilla. ‘Estoy orgulloso del trabajo, la organización y la predisposición de cada uno de nuestros intendentes. Trabajamos unidos y ello se vio reflejado en las urnas. Por eso mi agradecimiento y el de Juntos por el Cambio para todos ellos’, dijo. Y remarcó que el domingo 14 ‘los cordobeses podemos darle una fuerte señal a la política. Somos los únicos que nos hemos parado ante el poder central y por eso nuestro compromiso para noviembre es aún mayor. Somos los únicos que no hemos acompañados a las leyes que votó el kirchnerismo, no somos como esos nuevos antikirchneristas que, dando quórum o votando a favor, siempre acompañaron a este gobierno. Por el eso el 14, los cordobeses tenemos la oportunidad de decirle basta al atropello’.