El secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz, Gustavo García Setti, reconoció un alto nivel de contaminación en algunos balnearios y no descartó la posibilidad de informar a la gente para que no se meta al río ‘si no se dan las condiciones’.

Las declaraciones fueron realizadas el pasado viernes durante una actividad organizada por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA – SeCyT) y la Universidad Nacional de Córdoba titulada ‘Seminario Virtual de Turismo Sustentable 2021’.

La conferencia tenía por objetivo debatir en torno a los desafíos y oportunidades en el campo del Turismo Sustentable.

La invitación fue abierta a los centros académicos, a los actores del sector público y privado, así también como del tercer sector que estén relacionados con el turismo y al público en general.

Durante su exposición, García Setti habló sobre la situación de contaminación del lago San Roque y de los balnearios, y se explayó sobre las acciones que, según el municipio, se viene realizando para revertir la situación.

En este contexto explicó utilizando numerosos gráficos que, según los monitoreos realizados por el gobierno, existen lugares con alta contaminación, además de confirmar el hallazgo de adenovirus y enterovirus viables en algunos de los principales balnearios.

El funcionario aceptó, además, que el impacto de las obras que se están realizando podrían generar resultados dentro de 40 años.

Las declaraciones más contradictorias se dieron luego de la intervención realizada vía streaming por el médico sanitarista Emilio Iosa, quien preguntó en qué se basaba la decisión del municipio para permitir el uso recreativo de los balnearios y del lago, teniendo en cuenta estos niveles de contaminación fecal.

‘Nosotros estamos realizando un monitoreo constantemente y en base a eso estamos verificando si realmente se dan las condiciones para que esté la gente o no. Si nosotros viésemos que no se dan las condiciones evidentemente a través de los guardavidas y del personal que está afectado a los balnearios les indicaríamos que no se pueden bañar. Así de simple’, respondió.

Y agregó: ‘Sin embargo, el punto particular que sé que él lo conoce muy bien, hay dos o tres sectores que están generando en este momento una contaminación importante, por ejemplo, cerca del puente Mansilla hay una gran contaminación. Es un loteo de gente de escasos recursos que le llamamos El Zanjón. El otro punto es en el sector de El Fantasio. Carlos Paz está en un sector donde hay una gran cantidad de vertientes… estos manantiales, estas vertientes, se están contaminando justamente por las sangrías, los pozos negros que pasa esta agua y esa contaminación, esas bacterias llegan al río. Otro sector que nosotros pensábamos que podía haber una contaminación importante es en calle Madrid (Playas de Oro), pero hemos medido los valores y no es tan así’.

‘Obviamente que si nosotros viéramos que hay una situación que realmente fuera peligrosa para gente, inmediatamente vamos a avisar para que no ingresen al río’, insistió de cara al verano.