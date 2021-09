Horacio Gigena, coordinador de Economía Social y Empleo, y quien fue denunciado por abuso sexual por un joven exempleado del municipio de Villa Carlos Paz, realizó este jueves un fuerte descargo público a través de un video que publicó en su perfil de Facebook.

‘Me tomé estas horas para masticar el dolor y la indignación ante una nueva maniobra política para desprestigiarme, todos saben quién soy por eso es que no tengo miedo en dar la cara frente a estas grotescas operaciones políticas.

Gracias a todos por la fuerza y las muestras de afecto. A no aflojar. La verdad siempre triunfa’, señaló.

Confirmó, además, que se puso a disposición de la justicia y que también puso a disposición su renuncia al municipio.

‘Sé que muchos están esperando que me expida y diga lo que siento

No lo hice anoche por estaba demasiado dolorido e indignado y no podía entender lo que estaba pasando.

Lo hago ahora porque siempre he dado la cara y no me he escondido nunca’, arrancó.

‘Nunca creí que la política podía superar algunos límites.

Sabemos que si hacemos política a veces nos tenemos que pelear con gente que quiere que nada cambie.

La vieja política siempre ha utilizado mecanismos mafiosos y corruptos para ponerle el pie sobre la cabeza a aquellos que quieren cambiar las cosas.

No va a ser la primera vez que nos denuncien, pero la verdad siempre sale a la luz. Y este será un claro caso de esto.

Me puse a disposición de la justicia, y también he puesto a disposición mi renuncia al gobierno de la ciudad porque no quiero tener ningún tipo de privilegios.

No me escondí nunca ni lo voy a hacer ahora’, advirtió.

Sostuvo que, ‘una vez más estamos siendo víctimas de una operación política nefasta y es cuestión simplemente de ver la estructura que está detrás de esto.

Y no voy a cuestionar a la persona que hace la denuncia, porque para mí sigue siendo un amigo.

Sí voy cuestionar y exponer el entramado mafioso que hay por detrás.

Voy a cuestionar a aquellos que vaya a saber por qué intereses utilizan este tipo de situaciones falsamente para perjudicarnos, porque no pueden pegarnos por otro lado. No pueden cuestionar nuestro accionar político ni nuestras convicciones’.

En este punto Gigena planteó que, ‘es cuestión de que revisen el proceso. La denuncia. La explosión mediática. En qué medio fue. Específicamente responden a un sector político, siempre bien bancados económicamente. Son dos o tres y ya sabemos el nombre.

A los sectores políticos que se creen dueño del departamento Punilla. Y a los que desafiamos hace 15 días cuando de manera patoteril no nos quisieron participar de las últimas elecciones en una ciudad del departamento.

Son esos mismos que hoy nos dan el vuelto.

Sigan denunciando, sigan difamando… si creen que me van a intimidar, si creen que me van a hacer tener miedo, no va a pasar’.

‘No voy a bajar los brazos. Quieren pisarme la cabeza porque saben que venimos para cambiar las cosas, vamos a seguirla peleando. Les agradezco mucho el apoyo’, finalizó.