Les quiero contar que el día de la fecha realice una denuncia por abuso sexual sin acceso carnal a un Funcionario del Gobierno Municipal de nuestra cuidad.

Lo que sucedió fue este año, a pesar de que todo lo que me llevo a esa situación es mucho más largo. Hay una innumerable cantidad de hechos que hicieron que me manipule psico-físicamente, aislarme de quién era mi pareja en ese entonces, incluso de mi familia y todo lo que no pasaba por él o nuestro trabajo. Me hizo creer que el problema en mi vida estaba puramente ligado a mi familia, mi pareja, mis estudios, mi vida personal en su totalidad y que todo debía pasar dentro de él y nuestro trabajo.

Compartimos todo, era como un hermano para mí. Militamos en la misma agrupación, y trabajábamos en la misma área de gobierno, en la Municipalidad.

Cuatro años enteros me sumergí en el mundo de la militancia, hasta que no pude aguantar más lo que me hizo durante tanto tiempo y me fui, sin explicación alguna.

En aislé del mundo, cambie el número de teléfono, me encerré en mi habitación y durante cuatro meses no salí ni a comprar el pan por miedo a verlo en la calle, miedo por lo que me pueda hacer cualquier persona. Me impidió buscar trabajo, retomar mis estudios, sociabilizar, viví con miedo casi medio año de mi vida a costas de lo que pasó.

Por suerte después de cuatro meses donde soñaba con el todas las noches y no podía dormir, tome valor y se lo conté a mi mamá. Ella el gran pilar que me banco y se preocupó por mí todo ese tiempo.

Con el paso de los días se fue enterando mi familia de a poco, todos me creyeron, y me apoyaron en todo. Posteriormente se lo conté a mi exnovia y al ver su tan buena reacción decidí hacer la denuncia.

Hoy sin miedos al qué dirán, con confianza, y mucha seguridad de lo que estoy haciendo hice la denuncia.

Hago esto por mí, y por los tantos pibes y pibas de mi edad con los que él tiene relación y llegada todos los días.

Una persona como el debe estar lejos de ocupar un cargo institucional en un gobierno. Por eso también hago este posteo, para advertir y dar a conocer públicamente que él no es la persona que dice ser.

No hace falta nombrarlo, todos saben de quién hablo.

Le doy las gracias a toda mi familia por bancarme, en especial a mi mamá. A mis amigos que a pesar que solo sabe uno de ellos, en este proceso fueron de gran ayuda para volver a sentirme bien. Y también pido disculpas, a todas las personas que me siguieron escribiendo, ya sean vecinos en busca de algún consejo o ayuda, como así también a mis compañeros de militancia y conocidos por desaparecer todo este tiempo; espero sepan entender.