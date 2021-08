Como ya es una costumbre fuertemente arraigada, la Gestión Comunitaria decidió responder rápidamente al pedido de la empresa Cotreco y le otorgó 19 millones de pesos por fuera del valor mensual del servicio de recolección de residuos, en razón de gastos extras generados en el marco de la pandemia del coronavirus.

La decisión, que ya había tomado el intendente Daniel Gómez Gesteira, se convalidó el jueves pasado por mayoría en el Concejo de Representantes, donde sólo los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido aprobaron el proyecto, duramente cuestionado por los bloques de las minorías.

Este reconocimiento a la empresa es por el período que va de marzo 2020 a abril 2021, por lo que no se descartan otras solicitudes en el mismo sentido.

Cabe acotar, en este punto, que el oficialismo, en lo que va del año, ya le aprobó tres aumentos a Cotreco en el costo del servicio.

Desde CPU el argumento central para defender la entrega de los 19 millones fue que se estaba dando cumplimiento al contrato vigente, aprobado por unanimidad en la gestión anterior.

Sin embargo, un informe de la dirección de Administración y Presupuesto del municipio respecto al expediente, dejó explícitamente claro que el pedido de la firma ‘no está contemplado en el instrumento contractual (…) en virtud de tratarse de gastos generados como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia (…), por lo que su sustento legal deviene del derecho común’.

Desde Carlos Pas Somos Todos, el edil Jorge Lassaga advirtió que ‘ninguna otra prestadora tiene las condiciones que tiene Cotreco en el contrato’ y que el reconocimiento estaba ‘por fuera de este vínculo contractual, alegando un sustento legal en el derecho común para que se sigan maximizando las ganancias’.

‘O se está del lado de los beneficios de la empresa o del lado de los contribuyentes. Y ya sabemos de qué lado están en Carlos Paz Unido’, subrayó.

Reclamó asimismo que se trate en comisión un proyecto que presentó hace tiempo para que la Auditora de Gestión realice un informe sobre diferentes cuestiones relacionadas a la empresa Cotreco.

El jefe del bloque oficialista, Sebastián Guruceta, intentó sin éxito minimizar las críticas. ‘Todo lo que se dijo es una falacia o desconocimiento. No saber lo que es el cumplimiento de las cláusulas de un contrato.

No es un capricho del intendente, es una obligación legal dar cumplimiento a un contrato votado por todo el arco político por unanimidad’, afirmó.

Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) sostuvo que el municipio le dispensa ‘un trato especial’ a Cotreco y discutió ‘los fundamentos sobre los mayores costos’.

‘Todos hemos visto como en el primer tramo de la pandemia se resintió el servicio.

No pasaba el camión con la misma frecuencia, y cuando pasaba llevaba todos los residuos juntos.

Tenemos toda la ciudad de testigo.

¿Dónde se incrementaron los costos?

Con nuestro motor económico desactivado, los mayores generadores de residuos (hoteles y restaurantes) no generaban el volumen normal y eso implicó un ahorro para la empresa.

Dudo que esos montos sean ciertos y que reflejen la realidad de la empresa.

Creo que lo que hay que hacer es cuestionar fuertemente el desempeño de la empresa, y acá la decisión es regalarle 19 millones de pesos retroactivo.

Esta empresa es la envida de muchísimos emprendedores por el trato espectacular que recibe’, sentenció.

Lassaga volvió a hacer uso de la palabra para ‘desmentir lo que dijo el jefe del bloque’ oficialista.

‘El expediente en ninguna parte hace referencia al artículo 47 del contrato.

Esto no es una readecuación de precios. No lo dice Cotreco, no lo dice el expediente, pero además el informe del contador Mitre afirma que este pedido no está contemplado en el instrumento contractual.

Así que no nos vengan a mentir. No vamos a aceptar que esto se inscribe dentro de los pliegos’, advirtió. Luego, enumeró algunos de los ítems que motivaron el millonario reconocimiento: alcohol en gel, guantes, barbijos…

‘La decisión política de CPU es beneficiar a esta empresa’, insistió.

La intervención del oficialista Mariano Melana, en tanto, estuvo dominada por la chicana política. En concreto contra Gustavo Molina.

‘Me gustaría preguntarle por su intermedio a concejales que han sido parte en el periodo anterior y parecieran que no recuerdan haber votado el contrato’, dijo dirigiéndose a la presidenta del cuerpo, Soledad Zacarías, y apuntó contra Molina: ‘durante el gobierno de Felpeto, del que ahora es socio, ¿alguna vez se discutió una redeterminación de precios?’.

‘Esto es democracia. Esto es transparencia

Antes se hacía por decreto y no se enteraba nadie. Quedaba todo en la cofradía que había en ese gobierno.

Este gobierno viene a hacer todo dentro de la ley, fuera de la ley nada’, planteó.

En respuesta, Molina le recordó a Melana que fue segundo en una lista cuya primera candidata era la también concejala Natalia Lenci ‘a la que usted siempre nombra cuando tiene que votar ciertas cosas’.

‘Usted me aplica un criterio muy particular, una doctrina muy suya. Parece que algunos concejales valen más que otros’, dijo. Y señaló que Felpeto ‘llevó dos veces como concejal al exintendente Avilés, quien hoy está apoyando la lista peronista’.

‘Si vamos a hablar de historia contemos todo’, acotó.

Respecto a la firma del contrato con Cotreco aludió que la recolección de residuos está ‘en un proceso de cartelización, y casualmente a alguna empresa que quería participar le encontraron alguna falla y solo quedó Cotreco’.

‘Los concejales votamos un pliego de licitación. No votamos a Cotreco. Los que le votan todo son ustedes.

Por contrato la municipalidad puede rechazar lo que la empresa propone, y ustedes le están regalando 19 millones de pesos. Se ve que le deben cosas’, finalizó.

El debate siguió con algunas otras intervenciones y, una vez puesto a votación, el reconocimiento de 19 millones de pesos a Cotreco se aprobó con los siete concejales de Carlos Paz Unido.

Votaron a favor Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Leonardo Villalobos, Carina Fernández, Mariano Melana y Patricia Morla. En contra lo hicieron Jorge Lassaga, Gustavo Molina, Natalia Lenci, Carlos Quaranta, y Daniel Ribetti.

El debate en el Concejo