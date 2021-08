El exintendente Carlos Felpeto evitó calificar como fracaso el resultado electoral de la alianza Presente en la elección del defensor del Pueblo, le contestó a quienes quieren jubilarlo, habló de los intentos por lograr la unidad en la oposición y cargó contra la Junta Electoral Municipal.

‘No fue un fracaso. Hicimos todo lo que pudimos en un contexto donde algunos trataron de que la gente no fuera a votar’, dijo en alusión al gobierno municipal.

El espacio quedó último con el 15% de los sufragios en unos comicios que vieron ganador a Vecinos e Instituciones por la Defensoría y que pasarán a la historia como el de menor participación ciudadana. Apenas votó el 25% del padrón.

‘La gente no fue a votar por varios motivos. Uno, la pandemia. Otro, la Junta Electoral no hizo promoción ni difusión. No puso lo que tenía que poner y la gente no estaba ni enterada.

Además, la defensoría tiene absoluto descrédito, y entonces la gente se preguntaba para qué voy a votar si no sirve para nada’, enumeró en una entrevista con VillaNos Radio.

Cuando se le pidió precisiones sobre si la responsabilidad de campaña de información no era del municipio, teniendo en cuenta que la Junta no maneja presupuesto, Felpeto opinó que, ‘había que arbitrar todos los medios para que los vecinos se enteren de la elección, y eso no pasó’.

‘A esta Junta la hemos sufrido. Nos vetaron a nuestra candidata, María Fernanda Pujol, porque sabían que podía tener una muy buena performance’, dijo. Y sumó un nuevo argumento para justificar el mal resultado: ‘Durante 30 días no pudimos visitar a los vecinos porque no sabíamos quién era el candidato. Eso desmotivó y desmoralizó a todos’.

Sobre la impugnación a Pujol (se le cuestionó que no había votado en la última elección municipal aunque demostró que estaba fuera del país), deslizó que, ‘parece que hay una interna de abogados. Por ese lado olfateo algo’.

Al momento de hablar sobre la tan mentada ‘unidad de la oposición’, Felpeto afirmó que fue algo que se planteó ‘pero no se llegó ni a discutir los candidatos’.

‘Los cargos no conformaban a nadie. Hubo dos o tres reuniones y nada más’, dijo.

‘Si la oposición se hubiese juntado la elección se ganaba. Quizá no tuvimos la capacidad de entender eso, o quizá alguno se conforma con salir segundo’, reflexionó.

Justamente, apenas confirmados los resultados del domingo, desde el espacio que quedó segundo, Carlos Paz Despierta, afirmaron que eran ‘la alternativa al oficialismo’.

‘Puede ser. O no. Ya veremos’, acotó Felpeto y señaló que para la elección de intendente de 2023 ‘el escenario político será totalmente distinto, con otros actores y seguramente una propuesta renovadora para poder enfrentar a un gobierno como el que tenemos ahora tan incapaz de generar expectativas y de dar servicios de calidad a la gente’.

En este punto resumió la estrategia de Carlos Paz Unido a un esquema permanente de ‘amigos y enemigos de la Coopi’.

‘Pero eso ya se le terminó. Igual que se les terminó el discurso de que lo iban a meter preso a Felpeto. Se están quedando sin temas y la realidad es que a la gente no percibe que sea un buen gobierno.

Hay vecinos, comerciantes y empresarios que repiten eso en privado, pero reconocen que no pueden hablar en público porque tienen miedo de que los persigan’, advirtió.

Advirtió, además, hoy en Villa Carlos Paz ‘hay planeros y bolsoneros por todos lados’, ante lo cual el gobierno municipal ‘no trepida en pedirle a cada uno la lista de su grupo familiar y después los controlan hasta que van a votar’.

Consultado respecto a los dichos de Emilio Iosa, referente de CPD, sobre los dirigentes ‘que la realidad ha jubilado’, Felpeto aseguró no sentirse aludido.

‘He visto en mi vida política a mucha gente que ha querido jubilar a otros y terminaron en sus casas.

Que se quede tranquilo el que me quiera jubilar. En 2023 voy a estar totalmente activo, aunque a lo mejor no como candidato’, subrayó. Y agregó: ‘Fui cuatro veces intendente, dos veces concejal, legislador provincial, vicepresidente del Correo Argentino, vicepresidente de Coviara… No sigo buscando pergaminos. Quiero que el grupo en el que estoy siga trabajando en política, que no se desmiembre y siempre tenga propuestas para la ciudad’.

Particularmente sobre Iosa y la posibilidad de un acercamiento, opinó que es un dirigente ‘que tira títulos y uno intenta entenderlo, pero parece que tiene la verdad revelada. Quizá cuando pasen los años entienda la política de otra forma.

Hay gente que tiene mucha espuma en algún momento, pero después pasa el momento y vuelve a cuarteles de invierno’.

En cuanto a si ve a Esteban Avilés como candidato a intendente en 2023, respondió ‘no lo sé’, y recordó que hoy milita en Hacemos por Córdoba ‘haciendo campaña para la hija de De la Sota y Vigo’.

‘Pensar que denostó tanto a De la Sota… Cómo es la vida de la política, para algunos lineal y para otros con muchas curvas. Algunos para llegar se permiten todos los lujos y aunque les haga mal al hígado comen cerdo todos los días’, graficó.

Por último, en cuanto a la posibilidad de mantener vigente el acuerdo político con el sector que referencia Walter Gispert y otros espacios políticos y agrupaciones sociales, que se plasmó en la alianza Presente, Felpeto enfatizó que, ‘hay que tratar de mantener unidos a todos los actores’.