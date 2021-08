Fuente: VillaNos Radio | Foto: Bambacoop

Una mujer de 35 años falleció este domingo por la noche es un fatal siniestro vial ocurrido en el nudo vial ubicado a metros del municipio de San Antonio de Arredondo.

El trágico hecho, que involucró a cuatro vehículos, ocurrió a la altura del puente nuevo sobre la ruta 14. Allí, dos de los autos, un Fiat Siena y un Fiat Duna, chocaron frontalmente provocando la muerte la mujer. La ruta permaneció cortada por arriba del puente y con desvíos hacia el camino viejo que va por esa localidad del sur de Punilla.

Roberto Lancellotti, presidente del centro vecinal de Villa San Antonio, Granjas, Villa Ángela y Europax de San Antonio de Arredondo, aseguró que se trata del séptimo accidente en menos de tres años y que ya hubo tres víctimas fatales en ese tramo.

“Hemos superado la indignación y hoy la sensación que tenemos es de impotencia”, dijo en diálogo con VillaNos Radio y recordó que el nudo vial se inauguró en el 2019 y que ya desde ese momento hubo un accidente protagonizado por la actriz Romina Ricci.

El vecino describió que el puente de ingreso al Centro Cívico de San Antonio produce que los vehículos ingresen a la zona urbana de la localidad a muy alta velocidad. “Ya no sabemos qué hacer. Lo único que queda es judicializar el tema por parte de ciudadanos y centros vecinales”, dijo.

En cuanto a los aspectos más inseguros del nudo vial destacó la falta de iluminación y señalización deficiente. “La gente no sabe qué tiene que hacer si quiere ir a Alta Gracia, a las Altas Cumbres. Si tiene que ir a Cuesta Blanca, si tiene que ir por arriba o por abajo. En el verano es una postal muy común ver autos en el medio del puente dando marcha atrás porque se equivocaron. Es terrible la confusión de la gente”, describió y añadió que también faltan reductores de velocidad.

En este sentido, el vecinalista advirtió que la obra está inconclusa. “No sé cuantos millones se invirtieron para hacerla, pero es muy poco lo que falta para que realmente quede bien. No sabemos porqué no se toma la decisión política de terminarla de una vez. No es tanto lo que estaría faltando”, consideró.

Recordó, además, que el 24 de febrero los dos Centros Vecinales de San Antonio de Arredondo tuvieron una reunión con ingenieros de vialidad y con la municipalidad. Ahí se acordó que para abril estarían colocados los reductores de velocidad y un espejo debajo del puente.

“Nos juraron que para abril estaría eso y estamos finalizando agosto y no lo colocaron. Esto no deja en claro que no hay una decisión política de meter un peso más ´para remediar lo que quedó ahí: una obra vial totalmente insegura”.