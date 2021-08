1. Más allá de lo que especifica la Carta Orgánica, ¿cómo definiría el rol que debe asumir la defensoría del Pueblo?

En principio el rol es defender al vecino de los atropellos del Estado, de los errores del Estado y de las empresas concesionadas por el Estado, así como velar por el buen uso de las partidas presupuestarias en las cuentas generales y específicas. Recordemos que la defensa del vecino tiene mucho que ver con el gasto o mal gasto de los impuestos que el Estado recauda a cambio de los servicios que debe prestar.

2. ¿Por qué cree que la defensoría del Pueblo, después de casi dos mandatos, aún no es reconocida por los vecinos como organismo para solucionar problemas?

¿Por qué no se ha posicionado como tal? Porque no ven en la institución un órgano que los pueda defender. Seguramente tiene que ver con las experiencias que han tenido por propios o por terceros.

Por otro lado, no se vislumbra un rol de defensa e intervención del defensor del Pueblo en problemas colectivos como lo son el agua, el transporte, la seguridad, el gas, el estado de las calles, la transparencia, la salud, etc. Cuestiones sobre las que el defensor del Pueblo debería haber actuado de facto.

3. ¿Cómo evalúa la gestión de Daniel Mowszet hasta el momento?

Es una gestión que va a pasar desapercibida agravada por la connivencia con el intendente de turno, lo cual nos llevó a tener una defensoría inocua, en la cual los vecinos no ven un órgano en el cual puedan apoyarse. Está claro en la Carta Orgánica que el defensor del Pueblo debe ser un órgano de contralor del municipio.

4. ¿Cuál cree que debe ser la relación entre la defensoría del Pueblo y las autoridades del municipio?

La relación entre defensoría del Pueblo y el municipio debe ser la correcta. La relación correcta es la relación en la cual cada uno cumple su rol.

El municipio debe cumplir la ley, en el caso de Villa Carlos Paz, la Carta Orgánica Municipal, y por supuesto la Constitución Nacional y Provincial. La defensoría debe defender a los vecinos cuando el municipio no cumple la ley por error u omisión.

Propiciar desde todos los ámbitos posibles generar mejor calidad de la vida para los vecinos y el desarrollo de la sociedad en general. Económica, cultural, sanitaria, medioambiental, etc.

El defensor debe velar por que esas premisas se cumplan en general y en particular. teniendo en cuenta acciones legales personales como acciones colectivas, si fuese necesario.

La defensoría es un ente autárquico fundamental para que el vecino pueda recurrir, y su reclamo pueda ser viabilizado.

La defensoría del Pueblo debe ganarse su lugar en la sociedad de Carlos Paz en base al trabajo de la próxima gestión.

Hoy nos encontramos con la realidad que el vecino no ve una posibilidad de defensa cuando tiene un atropello del municipio o un error del mismo. En estas épocas en la que el municipio está tan divorciado de la realidad y de la sociedad.

5. Breves definiciones sobre los siguientes temas y posibles acciones a implementar desde la defensoría:

• Estado del lago San Roque

Muy preocupante. Los que vivimos el lago, los que a los 8 años comenzamos a hacer diferentes deportes en sus aguas desde aquella época lo venimos denunciando. En 1988 la Federación Cordobesa de Triatlón (a la que pertenecí) junto a los clubes y asociaciones ambientales solicitó a la provincia que se ocupe del tema. El Comité de Cuenca fue creado en 1989, el cual tuvo a su cargo varios proyectos que solo se quedaron en estudios. Durante mi paso por la legislatura de Córdoba 2007-2011 presenté tres pedidos para que el Comité de Cuenca del lago San Roque se reúna y defina acciones. Lo hicieron en dos ocasiones y nunca fui convocado. Como presidente de la Asociación Hotelera presentamos tanto al municipio como a la provincia tres solicitudes de integrar la mesa que nunca se conformó sobre el seguimiento del trabajo de recuperación de las aguas del embalse y nunca fuimos convocados.

Es un tema que no se descubrió hace 10 años. Simplemente se ha destinado presupuestos a puentes y costanera sin entrar en un programa de recuperación de las aguas.

Cabe destacar que nos ilusiona la posible construcción de las cloacas en la cuenca del río Cosquín, y esperamos que se avance al respecto… El municipio nunca se plantó ante la provincia para exigir el comienzo de la recuperación. Se ocupó solo en cuestiones decorativas de sus costas.

• Problemáticas de género y diversidad

Yo provengo de la rama del turismo donde los rangos en los puestos de trabajo son tomados todos por igual sin distinciones. Donde se eligen personas por capacidades. Creo que esta definición es fundamental para llevar a cabo en todas las áreas. Con respecto a las personas con discapacidad creo que se debe generar una política de equidad para que todos tengamos los mismos accesos y facilidades para transitar y desarrollarnos en esta ciudad.

• Abusos policiales

Hemos sentido en nuestras reuniones suficientes reclamos sobre este tema. Y desde la defensoría vamos a trabajar con las familias damnificadas para representarlas y ser interlocutores válidos en estos casos.

• Conflicto área de Salud municipal

Un conflicto que lleva años y explotó en pandemia por la propia inaptitud de Recursos Humanos de la municipalidad, del secretario de Salud Pública y del propio intendente.

El municipio se ha movido de una manera dictatorial en la mayoría de sus áreas, no respetando a sus empleados. Esta situación desencadenó un fuerte reclamo que estamos apoyando desde el primer día. Me acompaña la Dra. Silvia Maggi como defensora Adjunta, una de las personas del personal de Salud que fue trasladada por exigir se respeten sus derechos y no se manosee al personal. Junto a ella vamos a seguir exigiendo al municipio se estabilice la relación laboral de médicos en cuanto a becas y contratados. No podemos tener un sistema de salud municipal tan precario con profesionales rehenes de este organigrama que no existe.

• Situación del colegio Carande Carro

Apoyé desde hace tiempo el reclamo de la comunidad educativa de la Carande. La provincia avanza muy poco, sobre todo previo a cada elección, triste politización de las necesidades educativas. Por el lado del municipio siempre se vio un desentendimiento total. Desde nuestro espacio vamos a gestionar la pronta construcción de las obras mencionadas lo más rápido posible.

6 y 7. Síntesis de las principales propuestas y mensaje final a los vecinos.

Queremos ser la defensoría que el carlospacense tenga al alcance de su mano para ser defendido en cuanto esté a nuestro alcance, así como también la que itinerantemente desarrolle sus funciones en los barrios mediante reuniones periódicas en los propios centros vecinales.

Los vecinos se deben sentir libres de votar, teniendo en cuenta que la defensora del Pueblo es un órgano de contralor del municipio. No depende de él. Sus resoluciones son autónomas y deben defender al vecino.

El voto es la mejor manera de emitir su opinión. Tu voto vale. Vale porque es una oportunidad para que tu grito se escuche.

Somos un grupo interdisciplinario que va a trabajar para defender tus derechos. Buscando lo mejor para el vecino cualquiera sea la pertenencia del barrio y su condición. Nuestro lema (Carlos Paz Somos Todos), tiene un significado muy fuerte al momento de hacer valer todos los derechos de las familias de nuestra ciudad.

La lista completa Defensor del Pueblo: Rodrigo Serna

Rodrigo Serna Defensora del Pueblo Adjunta: Silvia Maggi

Silvia Maggi Defensor del Pueblo Suplente: Juan Manuel Dorna

Juan Manuel Dorna Defensora del Pueblo Adjunta Suplente: María Roxana Torres

Nota correspondiente a la edición n° 568 del periódico La Jornada, del 17 de agosto de 2021.