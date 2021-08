1. Más allá de lo que especifica la Carta Orgánica, ¿cómo definiría el rol que debe asumir la defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo tiene que ser una institución independiente del poder político partidario. Una institución de vecinos para vecinos. Y Carlos Paz Despierta es el único partido en la ciudad que llamó a una convocatoria abierta en la que se presentaron más de ochenta vecinos, conformando un equipo de más de veinte personas. El noventa por ciento de esa gente no pertenece al partido y de los cuatro candidatos de la lista, tres no son afiliados. Eso lo hicimos para que la defensoría no responda a los intereses del poder político partidario sino a los intereses de la gente de Carlos Paz. La defensoría será una institución independiente o no será nada. El resto de los partidos eligieron a sus candidatos a dedo y sabemos bien que, quien es elegido a dedo luego responde al dedo que lo eligió.

2. ¿Por qué cree que la defensoría del Pueblo, después de casi dos mandatos, aún no es reconocida por los vecinos como organismo para solucionar problemas?

Sencillamente porque no los ha solucionado. No se ha posicionado más que desde el silencio y del mirar para otro lado en cuestiones estructurales que hacen a la vida democrática y cívica de la ciudad. La Defensoría del Pueblo debe ser el contrapeso al poder político de este gobierno y de cualquier gobierno. Carlos Paz Despierta se ha presentado más en la fiscalía en un año, que los dos defensores del Pueblo sumados en ocho años de mandato.

3. ¿Cómo evalúa la gestión de Daniel Mowszet hasta el momento?

No se puede evaluar lo que no ha sido. Daniel Mowszet es al poder político de turno lo que pretende ser Víctor Curvino. Es decir, la continuidad del silencio, como se refirió muy acertadamente el Dr. Emilio Iosa. Si hablamos de expresión ante los problemas más sentidos por los carlospacenses como la pandemia, la salud, la escuela Carande Carro, el transporte, el agua, la basura y el lago, el Dr. Mowzet ha sido ciego, sordo y mudo. Y eso mismo haría Curvino.

4. ¿Cuál cree que debe ser la relación entre la defensoría del Pueblo y las autoridades del municipio?

La Defensoría del Pueblo está para ponerle los puntos sobre las íes al poder político. Es una institución que está para pronunciarse mediáticamente y presionar por políticas públicas que garanticen la institucionalidad democrática ya sea por medio de la diplomacia, de la política o recurriendo a la justica. Por las buenas o por las malas. La defensoría del Pueblo no puede ser un amigo blando del poder. Yo no voy a permitir que haya un solo derecho vulnerado en Carlos Paz que la defensoría del Pueblo despierta no haya expuesto y denunciado. Siempre apostaremos al diálogo porque en nuestra esencia está el consenso y si el diálogo verbal se rompe porque el gobierno no escucha, pues iremos por el diálogo político mediático y si el diálogo político mediático no funciona, iremos a la justicia todas las veces que sea necesario.

5. Breves definiciones sobre los siguientes temas y posibles acciones a implementar desde la defensoría:

• Estado del lago San Roque

El lago es un problema que tiene solución y cuya situación de contaminación actual es en gran parte producto de la negligencia de un gobierno que hace una década que no gestiona nada y que silencia este problema. Vamos a gestionar poniendo la cara en cuanto medio provincial o nacional podamos. Porque estamos convencidos que se acabó el tiempo para seguir ocultando esta catástrofe sanitaria y ambiental que atenta contra toda nuestra economía. No se puede inaugurar veinte veces al año una licitación y que las obras no avancen ni un metro. Alguien tiene que controlar y fiscalizar el avance real de las obras

• Problemáticas de género y diversidad

Carlos Paz tiene que tener una defensoría abierta a la problemática de género y a las situaciones de vulneración de derechos de las minorías. Tenemos la convicción de que cualquier persona que tenga un DNI de Villa Carlos Paz y que tenga un problema de vulneración de derechos, tiene que tener una defensoría del pueblo atenta y acompañando a toda la gente.

• Abusos policiales

La policía es una institución creada para cuidarnos y estaremos atentos a que así sea. Todos los oficiales honestos tienen que tener la certeza de que serán acompañados por una defensoría independiente. Pero no nos va a temblar la mano en ayudar a la fuerza a erradicar aquellos elementos nocivos que la denigran convirtiéndola en una fuente de temor para los ciudadanos.

• Conflicto área de Salud municipal

Vamos a trabajar para el pase a planta del personal de salud y para que sean reconocidos por su labor durante la pandemia.

Es urgente terminar con esos contratos que son indignos y vergonzantes. Las trabajadoras y trabajadores de la salud merecen tener la tranquilidad de un puesto seguro para desarrollar una tarea.

• Situación del colegio Carande Carro

El municipio siempre se lavó las manos diciendo que es un problema de jurisdicción provincial. Yo me pregunto si los jóvenes de villa Carlos Paz, sus familias y los docentes, son de jurisdicción provincial también o son ciudadanos con derechos que esperan que sus autoridades los defiendan ante una situación de abandono profundo. Nuestra jurisdicción va a ser la Carande Carro.

6. Síntesis de las principales propuestas.

Primero que nada bajarnos el sueldo a lo que cobra una directora de escuela. El defensor actual gana 250 mil pesos mensuales y 200 mil gana el adjunto, es un atentado contra la dificultad económica que tienen las familias de Carlos Paz.

Duplicar el horario de atención y salir a la calle a recorrer los barrios.

No sirve una defensoría de oficina o una defensoría virtual.

Tenemos que salir a buscar los problemas de la gente y los están en la calle no en una oficina.

Trabajar en equipo con gente diversa y plural que no viene de la política.

Estamos convencidos de que la gente defiende a sus familias no a los políticos de turno. Es la única manera de que esta institución funcione y le ponga límites al autoritarismo del poder.

Tener un equipo de delegados barriales y especializados en diferentes problemas Gente que pueda ser los ojos, los oídos y la voz de los vecinos en la defensoría del pueblo.

Abrir la defensoría del ambiente para todo Punilla.

Trabajar con una visión regional del ambiente es muy importante.

7. Mensaje final a los vecinos.

Villa Carlos Paz tiene la gran oportunidad de dar un giro a una forma de hacer política que nos ha hecho mucho daño. Hay que comprometerse para ir a votar el domingo 22, agendarlo y llevar a toda la familia para lograr una defensoría del pueblo independiente.

La lista completa Defensora del Pueblo: Gabriela Colombres

Fernando Revello Defensora del Pueblo Suplente: Graciela Inés Quinteros

Nota correspondiente a la edición n° 568 del periódico La Jornada, del 17 de agosto de 2021.