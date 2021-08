Carlos Agüero: ‘Parece que es importante tapar lo que pasa por las elecciones’

Carlos Augusto Agüero, uno de los damnificados, lamentó que desde el gobierno se busque tapar lo sucedido. ‘Evidentemente no quieren dar explicaciones. Ellos no quieren decir cómo llegó este tipo acá’, dijo en alusión a Joel Escalante, la persona con la que cerraron trato en las oficinas municipales.

‘Siento que esta persona que llegó a las oficinas del municipio algo tiene que haber ofrecido para que haya tramitado todo. Nada es gratis’, especuló en diálogo con VillaNos Radio.

El hombre recordó que le habían ofrecido empleo en calidad de planta permanente dentro del municipio de Villa Carlos Paz, con un salario mensual superior a los 40 mil pesos. Agüero dijo que lo que más valoraba del acuerdo era la cobertura médica que necesitaba para su papá, a quien debieron cortarle una pierna por no recibir atención adecuada.

‘Me siento enojado, porque se trataba simplemente de googlear a la persona y darse cuenta si era o no funcionario del gobierno nacional. Acá el único estafado soy yo y las personas que estuvimos trabajando en la municipalidad sin cobrar’, aseveró.

Consultado sobre si hay avances en la fiscalía tras la presentación de la denuncia, respondió: ‘No tengo ninguna novedad. Tampoco veo que el tema se haya hecho tan público. Parece que es importante tapar lo que pasa por las elecciones.

No voy a levantar la denuncia porque me parece un acto muy delictivo. Alguien tiene que hacerse responsable. No siempre es el pueblo el que tiene que pagar los errores políticos’, subrayó. Y consideró que los funcionarios involucrados deberían renunciar.

‘Espero que les caiga todo el peso de la ley.

Si una persona comete un error de esta índole en su trabajo, lo echan. No podés firmar papeles o aceptar en tu oficina a alguien que no sabes quién es. No estás calificado para seguir en tu lugar. Me gustaría que tuvieran un poco de dignidad y renunciaran todos los que están involucrados’, expresó.