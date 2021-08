El legendario cantante y compositor Bob Dylan fue demandado en una corte de Nueva York por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hace casi 60 años, cuando tenía 12, se informó este lunes.

La demanda, presentada el viernes pasado, alega que Dylan abusó de la mujer, a la que los documentos de la corte se refieren como J.C., durante seis semanas entre abril y mayo de 1965, informó la agencia de noticias AFP.

Según la demanda, Dylan se aprovechó de “su estatus como músico para darle a J.C. alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones”.

También acusa a Dylan, quien cumplió 80 años en mayo, de amenazar físicamente a la niña.

El supuesto abuso habría ocurridoen el apartamento que Dylan poseía en el famoso Chelsea Hotel de Nueva York, según la presentación ante la justicia neoyorquina.

La denunciante afirma que Dylan le causó “graves daños psicológicos y un trauma emocional”.

En un comunicado al diario USA Today, la oficina de prensa de Dylan sostuvo que “el reclamo de hace 56 años es falso y será refutado de forma vigorosa”.

La demanda fue presentada un día antes de la fecha límite prevista por una ley del estado de Nueva York que habilita a las víctimas de abusos sexuales a denunciar a sus supuestos agresores, cualquiera sea la fecha en que haya sido presuntamente cometido el acto.

La semana pasada, una demandante del caso que implicaba al difunto financista Jeffrey Epstein utilizó esa ley para denunciar al príncipe Andrés, hijo de la reina británica Isabel II, por supuestos abusos sexuales.

Dylan es considerado como uno de los mayores cantantes y compositores de todos los tiempos.

Sus trabajos más destacados incluyen “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are a-Changin'”, y “Like A Rolling Stone”.

El cantautor ha vendido más de 125 millones de álbumes en el mundo y ganó por sus letras el premio Nobel de Literatura en 2016, concluyó AFP.

