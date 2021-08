El próximo domingo 22 de agosto Villa Carlos Paz elegirá al nuevo defensor del Pueblo.

El padrón incluye a 58.283 vecinos carlospacenses, a los que hay que sumar cerca de un centenar de extranjeros.

Cuatro espacios políticos presentaron candidatos: Vecinos a Instituciones por la Defensoría (Víctor Curvino), Carlos Paz Somos Todos – Unión Popular (Rodrigo Serna), Carlos Paz Despierta (Gabriela Colombres) y Presente (Libia Smania). El orden expuesto es el que tendrán en la Boleta Única de Sufragio (BUS) y se determinó por sorteo.

En esta edición especial incluimos la palabra de quienes se postulan para suceder a Daniel Mowszet, opinando sobre algunos temas claves para la ciudad y dándonos su visión sobre lo que consideran que debe ser y hacer un defensor del Pueblo.

‘La defensoría del Pueblo constituye un canal de comunicación, de escucha, de guía y acompañamiento a los ciudadanos’, señaló Curvino.

Serna sostuvo que, ‘queremos ser el espacio que el carlospacense tenga al alcance de su mano para ser defendido’.

‘La defensoría del Pueblo está para ponerle los puntos sobre las íes al poder político’, planteó Colombres.

Smania se comprometió ‘a humanizar la defensoría del Pueblo y controlar la administración pública’.

Si bien la Carta Orgánica Municipal (COM) establecía que los comicios debían realizarse en junio pasado, la situación sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 obligó a posponer la fecha.

En este sentido, la Junta Electoral Municipal diseñó un protocolo sanitario que se aplicará de manera estricta para garantizar la seguridad de todos quienes participan de los comicios.

El nuevo defensor del Pueblo asumirá en enero.

Será la tercera gestión tras la inicial de Alejandro Luchessi (2013-2017) y la actual de Daniel Mowszet.

Protocolo

Teniendo en cuenta la necesidad de evitar aglomeraciones de personas, para estas elecciones se agregaron otros establecimientos educativos a los ya habituales.

Serán en total 167 mesas distribuidas en 22 escuelas (ver aparte), más una para extranjeros que estará en el Registro Civil.

En principio se buscó replicar el sistema que se usará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre.

Respecto al protocolo, el presidente de la Junta Electoral, Walter Carriquiri explicó que en el ingreso a cada escuela se ubicarán facilitadores que tomarán la temperatura a cada persona que asista a votar. Será obligatorio ir con barbijo o tapaboca.

También habrá una alfombra sanitizante y se distribuirá alcohol de manera permanente.

Frente a cada mesa de votación se marcarán líneas en el piso para mantener una distancia de dos metros entre personas. En el intercambio con las autoridades de mesa el DNI será debidamente sanitizado, así como también se sanitizará después de cada uso la lapicera para marcar la boleta única.

El distanciamiento se aplicará también al presidente de mesa y los fiscales de los diferentes partidos.

En diálogo con VillaNos Radio, Carriquiri recomendó a la gente que tenga síntomas compatibles con el Covid-19 que no concurra a votar.

‘Si tiene síntomas, no vaya, no va a poder ingresar’, afirmó. Y puntualizó que, si en el control alguna persona registra una temperatura mayor a la permitida, no se le permitirá entrar bajo ningún aspecto.

Descartó asimismo la posibilidad de desplegar algún tipo de operativo especial para que puedan sufragar personas positivas por Covid o con síntomas.

‘No se puede ir a la casa ni tampoco pueden entrar a las escuelas’, insistió.

Consideró que teniendo en cuenta las particularidades de este proceso electoral ‘estoy conforme con la organización’.

‘Estamos en este complicado contexto que no podemos cambiar, y trabajamos para tener la mejor elección posible’, aseguró.

También se refirió a algunos cruces entre la Junta Electoral y el ejecutivo municipal por la falta de difusión de los comicios.

‘En los últimos días se ha corregido de alguna manera y se ve alguna publicidad, pero no estamos conformes con lo que se hizo’, dijo. Y contó que a partir de esta situación la Junta resolvió contratar, por su cuenta, publicidad móvil por los barrios, entre otras medidas.

Vecinos e Instituciones por la Defensoría

Vecinos e Instituciones por la Defensoría es una alianza integrada por la Unión Cívica Radical y Encuentro Vecinal Córdoba, y lleva como candidato a defensor del Pueblo a Víctor Curvino.

Lo acompañan en la lista Jorge Álvarez como candidato a defensor del Pueblo Adjunto, y Cristina Arias y Natalia Salinas como suplentes.

‘Somos un grupo de vecinos que participamos hace muchos años en diferentes instituciones de la ciudad y entendemos que en este proceso tan complejo que pone en riesgo nuestras familias, nuestra vida, nuestra economía, desde la defensoría y trabajando en unidad vamos a poder solucionar los problemas de la sociedad carlospacense’, afirmó Curvino en la presentación.

El armado recibió críticas por parte de otros núcleos internos del radicalismo (Democracia Radical y Todos por Carlos Paz), que cuestionaron al presidente Juan Lucero la definición de la estrategia electoral de manera inconsulta y la elección de Curvino para encabezar la lista por ‘no representar los ideales’ de la UCR.

‘Nuestro partido siempre está a disposición de los vecinos, de las instituciones, del respeto de la ley, por eso entendemos que somos una herramienta que está a disposición de este grupo, que tiene gran trayectoria en lo social y las instituciones de la ciudad, que siempre lo han hecho de forma gratuita, con una real vocación de servicio y hoy quieren cuidar la Defensoría, desde lo apartidario, despojándola de intereses electorales’, justificó Lucero.

Cabe recordar que Curvino fue tres veces candidato a intendente. En 2011 y 2019 con su partido, Desarrollo y Transparencia; y en 2015 por una alianza con el peronismo denominada Unión para el Desarrollo. Su performance fue de mayor a menor. En 2017, respaldó la candidatura a defensor del Pueblo de Daniel Mowszet en un frente junto al avilesismo.

Precisamente, y aunque el apoyo no se ha ‘blanqueado’ en esos términos al menos abiertamente, quedó claro que esta opción electoral es la que representa al actual oficialismo.

Y en este sentido en los últimos días han recrudecido las denuncias por las ‘presiones’ que sufren empleados municipales para ‘colaborar’ en la campaña.

Por otro lado, el discurso proselitista que enarbola Curvino también es fiel reflejo de la estrategia de CPU, con críticas a la COOPI como tema central.

Carlos Paz Somos Todos

El espacio que referencia Rodrigo Serna se presenta bajo el sello del partido Unión Popular.

El empresario hotelero fue tres veces candidato a intendente (2007, 2015 y 2019), y esta vez va por la defensoría del Pueblo.

Lo acompaña como candidata a defensora del Pueblo Adjunta la doctora Silvia Maggi, una de las principales voceras en el marco del conflicto en el área de Salud municipal. De hecho, por respaldar los reclamos fue trasladada de manera compulsiva a manera de ‘castigo’.

Completan la lista Juan Manuel Dorna (defensor del Pueblo Suplente) y María Roxana Torres (defensora del Pueblo Adjunta Suplente). ‘Estoy muy orgulloso de la lista que me acompaña, ya que cada uno cumple una función social muy importante en Carlos Paz y va a cumplir una función muy importante en la defensoría del Pueblo’, afirmó Serna en la presentación.

Durante la campaña, Serna cuestionó con firmeza el accionar del actual defensor del Pueblo, Daniel Mowszet, vinculándolo directamente el entramado político que hoy gobierna Villa Carlos Paz.

‘Hay que terminar con las cartitas mandadas de un amigo a otro. Basta. Lo que se debe hacer es buscar una asesoría letrada fuerte que defienda al pueblo. Si hace falta con cartas documentos o demandas colectivas’, sentenció.

Denunció, también, las presiones a empleados del municipio para que hagan campaña y voten a Curvino. ‘Es muy triste que esto siga está pasando. Utilizan mucho la palabra vecinos y renovación, cuando lo que están haciendo es usar los viejos métodos de presión en pos de un candidato que no moleste el accionar del intendente, y no interfiera ante el avasallamiento de los derechos del ciudadano’, señaló.

Carlos Paz Despierta

La propuesta del espacio que lidera el médico sanitarista Emilio Iosa se conformó a partir de una convocatoria abierta de la que participaron unos 80 vecinos.

Sólo la candidata a defensora del Pueblo, Gabriela Colombres, es afiliada al partido.

Fernando Revello, presidente del centro vecinal Las Rosas Centro es el candidato a defensor del Pueblo Adjunto.

Completan la lista como suplentes Graciela Inés Quinteros y David Ernesto Rubin.

‘Carlos Paz Despierta es el único partido en la ciudad que llamó a una convocatoria abierta en la que se presentaron más de ochenta vecinos, conformando un equipo de más de veinte personas. El noventa por ciento de esa gente no pertenece al partido y de los cuatro candidatos de la lista, tres no son afiliados. Eso lo hicimos para que la defensoría no responda a los intereses del poder político partidario sino a los intereses de la gente de Carlos Paz. La defensoría será una institución independiente o no será nada’, remarcó.

En su rol de candidata se vinculó a distintas problemáticas de la ciudad, como por ejemplo la que atraviesa el área de Salud y la situación del lago San Roque, y también respaldó las acciones judiciales que se iniciaron por una posible estafa con el ofrecimiento de puestos de trabajo en el municipio.

En todo momento hizo hincapié en la necesidad de tener una defensoría del Pueblo ‘despierta’, al servicio de la gente.

Presente

La alianza Presente está integrada por los partidos Frente Cívico, Primero la Gente y Movimiento de Acción Comunal, y distintas agrupaciones políticas y espacios multisectoriales.

Inicialmente, la lista estaba encabezada por María Fernanda Pujol como candidata a defensora del Pueblo, pero su postulación fue objetada por no haber votado en la última elección municipal.

La impugnación dio paso a apelaciones judiciales hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia que, finalmente, dejó firme la decisión de la Junta Electoral Municipal.

Ante esto, Presente ‘corrió’ la lista hacia arriba, quedando como candidata a defensora del Pueblo Libia Smania, una joven dirigente que desde hace años despliega un intenso trabajo social.

Rolando Rodríguez quedó como candidato a defensor del Pueblo Adjunto; Florencia Simón como defensora del Pueblo Suplente e ingresó la exlegisladora Viviana Massare como candidata a defensora del Pueblo Adjunta Suplente.

‘Nos tienen miedo. Saben que los vamos a controlar y por eso están desesperados’, subrayó Smania. Y vinculó también a la estrategia del oficialismo los comentarios ‘maliciosos y discriminatorios’ que se vertieron en su contra en las redes sociales.

‘Sostengo que de la encuesta que lanzó el gobierno en toda la ciudad han tenido resultados no favorables y salieron con estos agravios’, acusó.

En caso de ganar se comprometió a ‘humanizar la defensoría del Pueblo, con total respeto y bajo las condiciones reales de defender los derechos de los vecinos y controlar la administración pública’.

‘Además de llevar adelante las propuestas antes mencionadas, somos un grupo diverso que puede consolidar la figura de la defensoría’, acotó.

Participación

Con el antecedente de la elección de 2017, cuando fue a votar apenas el 36% del padrón, las expectativas sobre el nivel de participación en estos comicios van de moderadas a pesimistas, teniendo en cuenta que, a la habitual apatía, se agregó el contexto de pandemia.

En este punto hay que puntualizar que el municipio no llevó adelante una campaña de información a la altura de la importancia que tiene la figura de la defensoría del Pueblo, quizá apostando a que en una elección con pocos votantes el ‘peso’ del ‘aparato’ oficialista tenga mayor injerencia.

A esta situación se sumó una campaña electoral muy particular, con las restricciones propias de la pandemia y con los espacios que presentaron propuestas muy limitados económicamente, lo que se tradujo en el escaso ‘clima’ electoral que se vive en la ciudad, con gran parte de la población desconociendo aun que el domingo hay elecciones. Y que son obligatorias.

¿La tercera es la vencida?

Las dos primeras gestiones de la defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz lejos han estado de satisfacer las expectativas generadas. Todo lo contrario. El organismo está seriamente cuestionado, no sólo por los altísimos sueldos que cobran tanto del defensor como el adjunto, si no porque no ha demostrado ser útil para la resolución de los problemas de los vecinos.

El primer mandato de Alejandro Luchessi fue tildado de ‘opositor’ en relación al gobierno municipal. El segundo y actual, de Daniel Mowszet, de ‘oficialista’.

Aunque la evaluación es opinable, está claro que mayoritariamente los vecinos no hacen un balance positivo de ninguna de las dos gestiones.

El nuevo defensor del Pueblo asumirá en enero próximo, y muchos comienzan a plantear que esa gestión será clave para el futuro del organismo.

¿La tercera es la vencida?

Como sea, los carlospacenses tenemos el derecho y la obligación de concurrir a las urnas el domingo para elegir al candidato que creemos que mejor puede representarnos.

La apuesta es, entonces, a que el nivel de participación sea muy importante para que, gane quien gane, también tenga una fuerte legitimidad en términos de cantidad de votos.

Carlospacenses, vamos a votar!

El debate que no fue Llegamos a la elección del Defensor del Pueblo sin que haya sido posible organizar un debate de candidatos. A diferencia de otras elecciones donde por lo menos se había logrado el compromiso de participación de algunos postulantes, en esta oportunidad fue imposible organizar un evento que contara con la participación de los interesados en conducir la Defensoría del Pueblo. Dos radios comunitarias, un centro vecinal y un portal web -por un lado- y un canal de televisión -por el otro- intentaron organizar debates de candidatos a la elección del Defensor del Pueblo. Todos tuvieron el mismo resultado: la negativa a participar. “Si el candidato del oficialismo no va, no nos sumamos”, “si voy el resto de los candidatos centrarán sus críticas en mí”. Esos fueron -palabras más, palabras menos- los argumentos que esbozaron los referentes de distintos espacios. Solo Carlos Paz Despierta mantuvo en pie su voluntad de participar de los eventos. Lo cierto es que lo sucedido pone en evidencia la necesidad de regular normativamente este espacio pensándolo como una oportunidad para que la ciudadanía pueda conocer las propuestas, más allá de toda especulación de las y los candidatos. A nivel nacional, desde noviembre de 2016, está establecido por ley dentro del Código Electoral Nacional la obligatoriedad de los debates presidenciales. “Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”, dice el articulo 2 de la ley 27.337. En vista de la importancia que se les da a los debates presidenciales en los sistemas democráticos, como posibilidad de acceder a un conocimiento más profundo de los candidatos y sus propuestas, sin estar mediados del todo por sus asesores de imagen, no hay excusas posibles para que en nuestra ciudad se siga evadiendo esta responsabilidad con la ciudadanía. Ha llegado el momento de que Villa Carlos Paz también pueda dar ese paso al fortalecimiento de la democracia a través de un espacio construido desde la pluralidad y en igualdad de condiciones.

Escuela por escuela, dónde se vota el 22 de agosto La Junta Electoral Municipal definió la Carta Marina que se utilizará en la elección del defensor del Pueblo que se llevará a cabo en Villa Carlos Paz el próximo 22 de agosto. El listado incluye todos los establecimientos educativos abocados a los comicios, y quiénes son los que deben votar en cada lugar. En total se utilizarán 22 establecimientos y 167 mesas. Al mismo tiempo, en la web del municipio (https://villacarlospaz.gov.ar/sistemas/votacion/index.php) también se puede consultar el padrón, con solo ingresar el DNI. La distribución de los electores es la siguiente: De Aagaard, Amanda Adela a Amaya, Praguida Berónica: Escuela Carlos Paz.

De Amaya, Pura Rosana a Barrionuevo, Juan Pablo: Escuela Presidente Sarmiento.

De Barrionuevo, Juana Ermelinda a Bressán, Luis Mateo: Escuela Isla de los Estados.

De Bressán, Margarita Susana a Castillo, María: Instituto Alfonsina Storni.

De Castillo, María Beatriz a Cortez, Yanina Belén: Instituto Bernardo D’ Elía

De Cortez Rossini, Carlos Ezequiel a Domínguez, Cristina Gladys: Instituto Remedios Escalada de San Martín.

De Domínguez, Daiana Alexsandra a Fioramonti, Alfredo Delfín: Instituto Industrial Cristo Obrero.

De Fioramonti, María Guillermina a Gerez, Aylen Fabiana: Escuela José de San Martín.

De Gerez, Carlos Alberto a Griguol, Denise: Ipem 365 Dr. René Favaloro

De Grilli, Adriana Beatriz a Laffitte, Valeria: Instituto Dante Alighieri

De Laffitte, Victoria a López, Roque Jorge: Escuela Bernardino Rivadavia

De López, Rosa a Martínez, Alterio Facundo Sebastián: Escuela Julieta Delfino

De Martínez, Alterio Tomás a Moreno, Eduardo Gustavo: Escuela Ricardo Bernabé Fernández

De Moreno, Eduardo Sebastián a Olguín, Bautista Martín: Escuela José Álvarez Condarco

De Olguín, Carlos Raúl a Peger, Graciela Ester: Escuela Intendente Grimberg

De Pegoraro, Catalina Gladi a Portela, Gustavo Gabriel: Colegio Costa Azul

De Portela, Gustavo Gabriel a Ramos, Leandro Sebastián: Escuela Manuel Belgrano

De Ramos, Lorenzo Ramón a Romero, Miguel Ángel (6514302): Ipem 359 Arturo Illia

De Romero, Miguel Ángel (8651021) a Scorza, Eduardo Enrique: Ipem 382 Manuel Díaz Mariño

De Scorza, Esther Beatriz a Teruel, Camila Nadia: Escuela Nueva Latinoamérica

De Teruel, Daiana Soledad a Vicini, Guadalupe: Ipem 316 Eva Duarte de Perón

De Vicini, Víctor Ricardo a Zyrko, Vanesa Soledad: Instituto de Enseñanza Especial Mariette Lydis

Habrá boletas en braille para personas con discapacidad visual o ceguera El próximo domingo 22 de agosto Villa Carlos Paz irá a las urnas para elegir al nuevo defensor del Pueblo. Y para garantizar el acceso al derecho del voto a las personas con discapacidad visual o ceguera, la Junta Electoral Municipal diseñó e imprimió en sistema braille la Boleta Única de Sufragio (BUS).

VillaNos Radio y La Jornada en un nuevo operativo elecciones Como en cada elección, el equipo periodístico de VillaNos radio, la emisora comunitaria de la Cooperativa Integral, y La Jornada desarrollarán el domingo 22 de agosto un nuevo operativo para contar las novedades en el marco de los comicios para definir quien estará al frente de la Defensoría del Pueblo en los próximos cuatro años. Desde las 17:00 compartiremos la palabra de los protagonistas, los detalles de una nueva jornada democrática y, finalmente, los resultados al pie de las urnas. Este domingo 22 de agosto desde las 17:00 horas por VillaNos Radio 100.7FM o www.villanosradio.com.ar. También se puede seguir toda la cobertura a través de www.lajornadaweb.com.ar y en nuestras redes sociales.

Nota correspondiente a la edición n° 568 del periódico La Jornada, del 17 de agosto de 2021.