El bailarín y coreógrafo Maximiliano Guerra llegará este miércoles a las 11:30 a Córdoba. Su primera actividad será una reunión con los medios de prensa en la explanada de la terminal aérea.

Por la tarde, acompañado por la precandidata a diputada, Laura Rodríguez Machado, estará en Villa Carlos Paz donde a las 17 brindará una conferencia de prensa en el Teatro del Lago.

Esta visita de Guerra significa un explícito apoyo a la lista de Cambiando Juntos que encabezan Luis Juez en el tramo de senadores y Rodrigo de Loredo en Diputados.

Se confirmó, asimismo, que Juez y De Loredo estarán en Villa Carlos Paz el sábado en el marco de la campaña con miras a las PASO. El encuentro se desarrollará desde las 10,30 en el hotel Amerian.

‘El protagonismo de los jóvenes será desequilibrante en estas elecciones’

En un parque de Salsipuedes, miembros de la Juventud del Frente Cívico, Jóvenes del PRO y jóvenes radicales, se reunieron el fin de semana para hablar con parte de la lista de precandidatos de Cambiando Juntos. Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y Oscar Agost Carreño mantuvieron una animada conversación con la militancia y dirigencia joven. A su tiempo, Juez destacó la trascendencia de las Paso y marcó que el protagonismo de los jóvenes tendrá un valor desequilibrante en esta singular circunstancia política.

“Esta es la elección más interesante para Córdoba en muchos años. Me refiero a las Paso del 12 de setiembre que para nuestra lista es más definitoria que la de noviembre porque puede cambiar el curso de los acontecimientos hacia adelante, hacia el futuro de nuestros espacios políticos. No podemos saber quién va a gobernar esta provincia en 2023, pero sabemos claramente que hay un ciclo que se agota en el Peronismo, y que seguramente va a ser distinto en el futuro. Porque ustedes -como todos los jóvenes de la provincia – no conocieron otro gobierno en los últimos 20 años que el actual peronismo. Y ese ciclo que se agota va a dar lugar a otro que lo conducirá otro peronismo, más joven. Y lo mismo sucederá en el Radicalismo y en el Pro, si logramos imponernos el 12 de setiembre”, afirmó.

Señaló asimismo que, “muchos jóvenes radicales que ganaron las intendencias y dirigentes y precandidatos como Rodrigo (de Loredo), o Laura (Rodríguez Machado) y Héctor (Baldassi), junto a toda la juventud que encarnan ustedes, van a tomar un protagonismo que no sólo se va a manifestar en las elecciones de noviembre, sino en todo el plano partidario y político de Córdoba. Obviamente que yo no voy a definir el porvenir de los partidos políticos de Córdoba, pero no puedo disimular mi mirada sobre las posibilidades y derivaciones que se abren a partir de un proceso que es ineludible como las Paso de setiembre. Y menos ante algo más ineludible como el paso del tiempo y este proceso de cambio que ustedes, con sus 20 años, encararán ya como protagonistas de la política que se viene. Ese cambio del que hablo, es el que deben protagonizar ustedes desde su actuación, desde su militancia, especialmente en estas elecciones de setiembre”.

“Son ustedes desde la Juventud quienes le van a dar mayor temperatura a la contienda electoral. Primero porque para los otros partidos las PASO no representan internas, simplemente son una suerte de encuesta para medir como los está percibiendo la gente. Y porque la gente no va a acudir masivamente como en oportunidades anteriores, porque muchos ciudadanos están acobardados, otros tienen miedo de contagiarse, no están vacunados o el gobierno nacional no va a poder vacunar a todos en un par de semanas”, planteó.

Así los cosas, Juez sostuvo que, “nadie tiene la tensión que podemos asumir nosotros que somos la oposición y que vamos verdaderamente a una interna. Y que sabemos que, de vencer, se arma un conjunto de dirigentes de Córdoba con un alto poder de fuego. Y eso es lo que nos motiva y nos da fuerza”.