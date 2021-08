El Instituto Virológico de Córdoba confirmó, este viernes, que el lago San Roque dio nuevamente positivo para el genoma del coronavirus.

Lo hizo través de una carta enviada al médico sanitarista Emilio Iosa, quien lleva adelante la investigación sobre coronavirus en aguas superficiales del lago San Roque en colaboración con dicho instituto de la Universidad Nacional de Córdoba, y que lleva las firmas de la directora Dra. Silvia Nates y la Dra. Gissela Masachessi.

‘Nuevamente, y a pesar de los agravios recibidos hacia mi persona y de las tergiversaciones ligadas a conceptos pseudocientíficos vertidos por algunos concejales del gobierno de Villa Carlos Paz, el resultado del análisis del agua del embalse en una de las muestras, es nuevamente positivo para el genoma del Sars Cov 2, el coronavirus que causa la pandemia de Covid 19’, señaló Iosa, en referencia a las manifestaciones vertidas por ediles del oficialismo en la sesión del Concejo de Representantes del pasado jueves.

Para el referente de Carlos Paz Despierta, ‘esto indica que el coronavirus está alcanzando el agua del lago y sus afluentes, como ya lo habíamos confirmado en tres lugares del embalse en las muestras de mayo. Tenemos que seguir investigando para determinar cómo puede impactar en estas matrices ambientales de uso humano esta situación’.

‘Nos trataron nuevamente de mentirosos y de terroristas en el Concejo de Representantes, pero acá tenemos un resultado fáctico y nos preocupa el negacionismo medieval del gobierno de Villa Carlos Paz y el de Córdoba’, advirtió el investigador. Y aclaró: ‘Los científicos no estamos para alarmar a nadie, sino para echar luz sobre situaciones desconocidas. Si al gobierno lo alarma un resultado científico, a mí como científico y como ciudadano me alarma la reacción de negación que tiene este gobierno sobre ese resultado. Por otro lado, es de esperar que, debido a la disminución de los casos de coronavirus en la región, haya lugares del embalse donde las muestras se van negativizando a medida que disminuya el volumen de excreción del mismo en los próximos meses, como sucedió en la primera ola con las aguas residuales. Pero esto no significa que haya que festejar nada. Demostramos que el virus está llegando al embalse y eso es algo que se desconocía y que se puede extrapolar a otros escenarios hídricos de la provincia y del país. Ahora tenemos que abrir líneas de investigación tendientes a determinar si la llegada del coronavirus al agua de un lago que tiene un amplio uso recreativo y de bebida, puede o no, ser viable y tener capacidad infectiva. En qué condiciones podría tener capacidad de supervivencia y durante cuánto tiempo’.

‘Me alegra que el avance de la ciencia no dependa de algunos concejales de Villa Carlos Paz, porque si fuese así, estaríamos aún en la edad oscura del medioevo. Igualmente se tendrán que retractar, porque me siento injuriado y calumniado, al ser tratado de terrorista y mentiroso, sólo por investigar una contaminación que no inventé yo y porque su difamación no le hace bien ni a mi persona ni a la ciencia, ni a la política ni a la sociedad’, subrayó.

El Médico Sanitarista que fuera galardonado con el premio al Cordobés del Año por La voz del interior y con la medalla del centenario de la ciudad de Villa Carlos Paz, siendo declarado además Personalidad Destacada por el Concejo de Representantes y por la Legislatura de la provincia de Córdoba, difundió un comunicado compartiendo el enlace al video de la última sesión del Concejo de Representantes, para refrendar sus consideraciones.

A partir del minuto 36 de la última sesión la concejal oficialista Carla Livelli fustiga duramente el pedido de comunicación al superior gobierno de la provincia por parte del concejal Ribetti, del espacio político Carlos Paz Despierta, y a partir del minuto 45 de la misma sesión, el edil Sebastián Guruceta, vuelve a tratar de ‘terrorista’ a Iosa por confirmar un hallazgo científico en ‘plena temporada’.

En este sentido, el jefe del bloque de CPU volvió a repetir que Iosa ‘mentía descaradamente’ y planteó: ‘no vamos a permitir que asusten al turista con mentiras’.

Guruceta también afirmó que Iosa ‘está siempre exagerando y diciendo situaciones que no son verídicas y estas mentiras que se han acumulado generan un estado de zozobra en la gente y el Sr. Iosa es responsable porque él tiene una gravitación social, política, de la cual ha sido reconocido en muchas oportunidades… Evidentemente siempre ha sido un ataque injustificado de la manera que lo ha planteado, sin fundamentos y mintiendo descaradamente a la sociedad, mintiendo por la gravedad de lo que dice…. Mienten, mienten descaradamente señora presidenta. No vamos a acompañar un proyecto de estas características que genera un estado de zozobra en la sociedad, en los sectores económicos, en los sectores empresariales y ciudadanos en general por no decir toda la verdad’.

La gacetilla de prensa distribuida por Carlos Paz Despierta adjunta, también, la confirmación del hallazgo en la muestra paredón abajo del agua proveniente del embalse que, en mayo, durante el pico de la pandemia, diera positivo en tres lugares diferentes.