El domingo pasado se llevó a cabo el acto de inauguración del período legislativo 2021-2022. En este marco, el intendente Daniel Gómez Gesteira ofreció el tradicional discurso anual que se caracterizó por plantear una muy particular y sesgada visión de la realidad de Villa Carlos Paz.

Desde la oposición, hubo consenso casi unánime en criticar la exposición del mandatario.

Y decimos ‘casi’ porque de los cinco ediles por las minorías, solo Natalia Lenci (UCR) mostró ‘una cuota de confianza’ en los anuncios realizados.

‘Claramente se nota un intendente que está guionado, no tiene opinión propia’, opinó Gustavo Molina (Capaz).

‘Parece que vivimos en ciudades distintas a la que nos cuenta el intendente’, resumió Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).

‘Este gobierno tiene un 10 en marketing, pero si hablamos de gestión claramente está desaprobado’, expresó Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos).

‘Hay una distancia gigante entre lo que el gobierno cree que hace y lo que el vecino percibe que el gobierno hace’, señaló Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta).

Lenci: ‘Quiero ser cauta y depositar una cuota de confianza’

‘Quiero ser cauta y depositar una cuota de confianza en los anuncios realizados.

Es estratégico para la ciudad contar con la creación del ecoparque productivo de industrias no contaminantes. También es muy importante la instalación de luces led en todos los barrios para mitigar todo lo que tiene que ver con la inseguridad. Y otra obra importante es la construcción del desagüe de la calle Las Heras’, indicó Natalia Lenci. Y subrayó: ‘en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando quiero ir por la propositiva y que tengamos una excelente temporada, que los vecinos de nuestra ciudad puedan trabajar, que la salud de la educación sean una prioridad para este gobierno y también reforzar todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad entre otras acciones están pendientes a las que vamos a poner principal énfasis en lo que tiene que ver con nuestro desempeño desde la oposición, acompañando y marcando las diferencias pero siempre desde el respeto y desde un lugar de construcción’.

Molina: ‘Es una gestión muy oscura’

Para Gustavo Molina, ‘el discurso que leyó Daniel Gómez es la interpretación de un libreto muy bien diseñado que por supuesto el autor no es él’.

‘Me parece que el autor estaba entre los invitados destacados’, dijo en alusión al exintendente y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.

‘Claramente se nota un intendente que está guionado y que no tiene opinión propia. Me encantaría debatir mano a mano sin libreto, pero eso no es posible’, afirmó.

Consideró que se trata de ‘una gestión muy oscura porque no ha dado cuenta de los hechos gravísimos que atraviesa hoy como consecuencia de las denuncias que hay sobre la credibilidad del gobierno y sobre ciertos personajes que actúan en el área de Turismo’. La referencia es al escándalo por la supuesta estafa con empleos en el ámbito del municipio, por lo que ya hay denuncias en la justicia.

‘Vemos un intendente absolutamente desdibujado y de alguna manera interpretando un rol que le pesa.

Ha hecho una lectura de una serie de obras y gestiones que no obedecen a la realidad y que estarían muy bien para un cantón suizo pero no es lo que pasa en Carlos Paz’, acotó.

Ribetti: ‘Hay un profundo divorcio entre lo que el gobierno cree que hace y lo que el vecino percibe que el gobierno hace’

‘La reflexión que primero vino a mi mente es analizar este profundo divorcio que hay, esta distancia gigante entre lo que el gobierno cree que hace y lo que el vecino percibe que el gobierno hace.

Uno o cuando escucha al intendente tiene la sensación de que está en Suiza, pero cuando escucha a los vecinos tiene la sensación que está en Carlos Paz.

Esa necesidad de construir una realidad que no existe me parece una muestra indiscutible de la falta de gestión y de la falta de capacidad de este gobierno’, señaló Daniel Ribetti. Y agregó: ‘lamentablemente queda expuesto que algunas de las obras que ha mencionado el intendente ya las había mencionado el año pasado y todavía no las concluyeron. Incluso algunas que no han mencionado deberían haber estado terminadas como por ejemplo el Paseo de los Artesanos, en diciembre 2019. Ni la mencionó ni la terminaron. Hay una falencia muy grande en la consecución de los objetivos de este gobierno’.

Planteó que, ‘la promesa más grande que lanzaron es la instalación del parque industrial que es un proyecto que nosotros ya lo habíamos presentado y que está esperando comisión. Obviamente Carlos Paz necesite de manera urgente el desarrollo de matrices productivas alternativas al turismo y el gobierno anunció que esto va ser el eje de su gestión este año. Espero equivocarme y que no quede solamente en un anuncio vacío, sino que realmente se logre la instalación de las industrias que nosotros necesitamos’.

Reparó en que, ‘no hubo ningún tipo de anuncios para el sector privado productivo relacionado a cómo organizar las deudas en torno al municipio’.

En cuanto a Salud el discurso fue ‘extremadamente pobre y se mencionaron cosas que realmente no sabemos si están funcionando como se dice’.

‘Por ejemplo el anuncio de los equipamientos en el hospital. La última vez que fui se llovía, tenía filtraciones y había baldes en el suelo. No sé de qué hospital estaba hablando el señor intendente, el Sayago que conozco y he ido a recorrer tiene un montón de deficiencias sin atender todavía.

Me quedo con esta idea de un gobierno con poca gestión y la gran diferencia que hay entre la ciudad que creen que construyan y la ciudad que el vecino cree que vive y que siente día a día’, concluyó.

Lassaga: ‘Falta planificación y sobra discurso’

Desde Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lassaga reparó en que, durante su discurso, el intendente ‘nos narró el relato creado en Carlos Paz Unido, con la épica que sostiene a este gobierno, llena de frases rimbombantes y de marketing político, pero nada de datos que le den respaldo’.

‘Esto demuestra lo que vengo sosteniendo hace tiempo: hay mucho relato y poco dato. Falta una planificación seria, transparente y a largo plazo de la ciudad. Son lindos anuncios, edulcorados y con palabras bonitas, pero falta información que se corrobore con los hechos. Falta planificación y sobra discurso’, aseveró.

Adelantó que desde su banca ‘seguiremos elaborando nuestra agenda legislativa solicitando información que construya trasparencia aun y cuando de manera sistemática el gobierno nos la niegue’.

El discurso de Gómez Gesteira fue, opinó, ‘el relato de quien necesita hablar sin decir nada concreto. Este gobierno es un 10 en marketing, pero si hablamos de gestión claramente está desaprobado’.

Repasó que, ‘se habló de obras que hace rato están en el discurso y en el relato, pero la realidad difiere totalmente. El único anunció que se hizo fue la creación de un ecoparque tecnológico. Faltó información y planificación, pero fundamentalmente le faltó convicción. Pareció más una promesa de campaña que respondió a la necesidad de anunciar algo’.

‘Los vecinos necesitamos planificar la Villa Carlos Paz de los próximos años. Una ciudad que demanda políticas de mediano y largo plazo y que el intendente y su fantástico discurso parecen no atender. El discurso, en este sentido, nos pareció más de lo mismo’, finalizó.

Quaranta: ‘Asistimos a un catálogo de buenas intenciones’

‘La verdad parece que vivimos en ciudades distintas a la que nos cuenta el intendente’, opinó el concejal Carlos Quaranta.

Sostuvo que durante el discurso ‘se describieron una serie de programas y actividades que en rigor verdad son provinciales o nacionales que llevan adelante todos los municipios, y se intentó mostrar una gran labor durante la pandemia, cuando fue evidente para toda la ciudadanía la falta de acciones propias por parte del municipio y la falta de controles cuando correspondía’.

‘Incluso se mencionó la tarea respecto de los testeos que lleva adelante el municipio que en realidad han sido habilitados hace poco tiempo. Recordemos que en 2020 la gente no sabía dónde ir a testearse y que la provincia terminó habilitando en el Ceder un lugar porque desde el municipio no había respuesta’, alertó.

‘Junto con eso también se habló de una gran gestión en salud y en el hospital.

No creemos que haya sido así.

Nada se dijo de la crisis sanitaria que se vivió, con los médicos despedidos, con reclamos por la por la calidad de trabajo del hospital, con la falta de turnos que los vecinos denunciaron permanentemente.

La salud no ha sido una prioridad para este gobierno municipal’, afirmó.

En lo tiene que ver con la crisis a raíz de la pandemia, ‘se mencionó también el acompañamiento desde lo económico a ciertos sectores y la verdad es que solo han sido algunas prorrogar o quita de intereses que fueron marcados como insuficientes por los mismos sectores que dicen haber beneficiado.

Lo mismo ocurre con las necesidades de los vecinos que viven situaciones críticas, a los que les cuesta mucho encontrar una solución distinta a un bolsón de alimentos.

La realidad nos muestra que solo nación ha aportado fondos y programas dirigidos a los ciudadanos, al comercio e industria para intentar contener, aunque sea en parte, la crisis que ha generado la pandemia.

Cuando uno mira el accionar del municipio no ha habido un gran aporte’, determinó.

También hizo referencia al hecho de que el intendente mantuvo un Zoom con el ministro de Educación de la provincia por la escuela Carande Carro. ‘Es una cuestión que todos los sectores venimos hace tiempo reclamando y hemos hecho gestiones. Parece extemporáneo, debió haberse realizado con anterioridad y con un poco más de fuerza, no solo un Zoom’, recriminó.

Sobre el ecoparque productivo de industrias no contaminantes, ‘como casi todas las cosas que se presentan dependen de que la provincia lo lleve adelante y enhorabuena que se haga efectivo’.

‘Hay que marcar que otros municipios hace años vienen trabajando con la provincia sobre este tipo de alternativas de parques industriales.

Ojalá que la provincia lo lleve adelante pero también deben hacerse las cosas mucho más rápido porque tenemos necesidad de abrir otro tipo de recursos para la ciudad’, añadió.

Gómez Gesteira ‘también habló de participación, de organización, de sostenibilidad y de sustentabilidad, pero en definitiva en nuestra ciudad no terminan siendo más que slogans de marketing que no terminan solucionando los problemas reales de los vecinos’.

‘Asistimos a un catálogo de buenas intenciones. Cuando uno mira para atrás los discursos de aperturas anteriores y lo que efectivamente luego se hace, uno se da cuenta que muchas veces son buenas intenciones que no se concretan’, apuntó.

Por último, insistió con que, ‘parece que vivimos en ciudades distintas. Cuando uno camina los barrios y escucha los problemas recurrentes que plantean los vecinos, puedo asegurar que no miran la ciudad y al gobierno de la forma en que el intendente lo describió. Es otra la mirada de la gente y este gobierno no está llegando a entender esa problemática’.