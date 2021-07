El testimonio de Carlos Augusto Agüero

‘El verano pasado estaba trabajando en el mismo lugar donde trabajé toda mi vida y conocí a una chica que estaba trabajando en la casilla de Turismo, para la municipalidad, en el mismo programa en el que entré yo, quién me contacta con una persona que me dice que tengo que dirigir una carta al ministerio del Interior de dónde supuestamente nace el programa nacional. A partir de ahí me empiezan a pedir información, currículum, estudios, títulos, información personal para poder acceder al programa. Al tiempo me responden que estoy aceptado. Cuatro días después me llama este chico que supuestamente es secretario del ministerio del Interior y me pide que hay que depositar 2800 pesos para un supuesto sellado de contrato que resulta siendo un nombramiento. Ahí me empieza a sonar mal, dudaba porque era muy raro que te pidan plata pero me quedo tranquilo cuando me llaman del municipio para confirmarme que comenzaba a trabajar y tenía que presentarme a recibir el supuesto contrato en las oficinas de Turismo’, relató Carlos Augusto Agüero a Carlos Paz Profunda.

Fue asignado al área de Cultura donde trabajó bajo las órdenes del director Daniel Grana.

‘Nos daban planillas que firmábamos en el salón Rizzutto. Trabajábamos de 8 a 14 de lunes a viernes’, detalló.

Los meses trabajados se acumularon y las promesas de liquidación de sueldos también.

‘Grana fue el único que se mostró asombrado y manda un memo pidiendo mi contratación y me prometen incorporarme en un plan de becas de la municipalidad. Cuando estábamos por firmar ya había presentado una nota por mesa de entrada pidiendo explicación por los meses adeudados y mi continuidad laboral, y cuando se dan cuenta frenan todo y me dicen que no’, precisó.