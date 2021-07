El comunicado

ELLA ES LIBIA SMANIA, CANDIDATA A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

No es fácil ser mujer, enfrentamos grandes desventajas, a pesar de las luchas ganadas VIOLENCIA de genero, psicológica, matrimonio infantil, sexual, embarazos adolescentes, etc.

Las estadísticas demuestran la cruda realidad en todo el mundo.

La política tampoco queda ajena. En nuestra ciudad en los últimos días surgieron publicaciones y comentarios discriminatorios y maliciosos en las redes sociales por parte del señor: Enrique Mosse (suegro del ex intendente), y las señoras Amalia Rigazzio (madre del ex intendente Avilés) y la Señora Sandra Bohn (empleada Municipal), dichos comentarios generan violencia. La violencia no es sólo física, sino que también es psicológica, sexual o simbólica (Ley 26485). Estos comentarios de ataque y burla a la libertad, dignidad, integridad física, seguridad personal en lo referente en estos tiempos a la participación política. La violencia política es la que trata de impedir el desarrollo en la vida política o el ejercicio de tus derechos y deberes políticos. Algunas formas de violencia política son: incumplir la normativa de representación política de las mujeres o desalentar el ejercicio político de las mismas. Que en este caso en particular va dirigido a la Señora Libia Smania, desacreditando y juzgando a la misma, firme candidata a la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, dichos comentarios son de parte del Señor Mosse, la Señora Rigazzio y la Señora Bohn y otros empleados municipales. De esta forma menosprecian a la única lista que en su mayoría está integrada por candidatas mujeres a la defensoría del pueblo en Villa Carlos Paz.

La Ley (26485) y los derechos humanos nos protegen. La violencia mediática ocurre en los programas de televisión, la radio, en internet, diarios y revistas.

Solicitamos inmediatamente las disculpas públicas que ameritan.

De hecho, en todo el mundo las mujeres han brillado por su ausencia en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Hoy Sabemos que la participación de las mujeres influye en la política. Las mujeres aportan a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes, perspectivas que complementan el punto de vista de igualdad social, que ayudan a conformar el programa político.

Los cambios en la manera en que funcionan los parlamentos reflejan la influencia positiva de la presencia de las mujeres. Las participaciones de ellas en la toma de decisiones del gobierno están dando una nueva visibilidad política a los derechos de las mujeres en todo el mundo.