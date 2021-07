La Junta Electoral Municipal (JEM) envió una nueva nota al intendente Daniel Gómez Gesteira pidiéndole que difunda e informe a la población sobre los comicios del defensor del Pueblo que se llevarán a cabo el 22 de agosto.

‘Particularmente no he visto nada, salvo algo en el Facebook de la municipalidad. Creo que esta elección es muy importante y merece la publicidad necesaria’, dijo Walter Carriquiri, presidente de la JEM a La Jornada, y afirmó que desde el municipio ‘no hay ninguna explicación’ sobre porqué no se ha implementado una campaña informativa.

‘No nos han respondido. Tampoco pretendemos que nos responsan la carta pero que sí que responsan haciendo publicidad. Que hagan caso, por decirlo así.

Pero no hay publicidad ni tampoco respuesta de por qué no’, se quejó.

Aclaró que esa cuestión debe realizarla el gobierno porque la Junta Electoral ‘no maneja presupuesto. No manejamos un centavo’.

Coincidió en que en general en la ciudad no se percibe clima de campaña e insistió con que, ‘lo principal es que haya publicidad por parte de quien tiene que hacerla, que en este caso es el ejecutivo’.

‘Cuando uno habla con la gente, el 90% no sabe que hay una elección del defensor del Pueblo el 22 de agosto.

Es una institución consagrada por la Carta Orgánica y se le debe dar seriedad. Después si nos gusta o no ya es otro tema, pero hoy está y debemos respetarla.

Desde la Junta queremos que el próximo defensor tenga la legitimidad necesaria como para decir que lo votó una gran cantidad de gente.

Es algo muy serio y me parece que no le está dando la seriedad que corresponde’, remató.

En cuánto a la organización, Carriquiri indicó que, ‘seguimos trabajando tratando de cumplir plazos y procesos lo que se hace complicado porque la coyuntura de pandemia sigue, y hay algunas cosas que no se pueden realizar’.

Subrayó que hasta el momento no se ha completado el cupo para presidentes de mesa, por lo que la inscripción estará habilitada hasta este viernes.

‘Si no completamos vamos a acudir a una especie de reserva que tenemos, de presidentes que han actuado en otras elecciones.

Como no hemos podido visitar las escuelas porque están cerradas, los docentes no han podido o no se han querido anotar. Se hace difícil, pero confiamos que vamos a completar la cantidad necesaria’, afirmó.

Contó que hay una reunión prevista con el Tribunal Electoral Federal para ver si ya tienen definidas designadas las escuelas y mesas para las PASO. ‘La idea es adherir a eso, más que nada para facilidad de la gente y que no haya confusiones. Si no lo tienen definido designaremos nosotros escuela y mesa, pero recién podríamos empezar a avanzar el lunes cuando vuelvan a abrir los establecimientos’, dijo.

Señaló que, en este marco, ‘no descartamos poder utilizar clubes o centros vecinales como lugres de votación, e incluso el mismo estadio Arenas que si bien está abocado a la vacunación quizá nos ceder dar algún espacio’.

Respecto a los protocolos indicó que se reunirán próximamente con el municipio para coordinar porque ‘hay muchas cosas que dependen del ejecutivo’.

Consideró que la propuesta que elaboró la alianza Presente ‘nos pareció muy bien y en muchas cosas coincide con el protocolo que teníamos elaborado nosotros, basándonos en la elección de Río Cuarto que se hizo en plena pandemia’.

Básicamente se trata de tomar la temperatura a cada persona que ingresa, y garantizar la provisión de alcohol en gel y que se respete el distanciamiento a través de ‘facilitadores’.

La BUS

Para la elección del defensor del Pueblo se utilizará la Boleta Única de Sufragio, aunque aún no se puede avanzar con el diseño porque si bien hay tres listas oficializadas, ‘hay otra en veremos, stand by, ya que falta la resolución del Tribunal Superior de Justicia y hasta que no esté eso no está definido quién será el candidato de Presente’.

Cabe recordar que la JEM rechazó la postulación a la defensoría del Pueblo de María Fernanda Pujol por incumplir el requisito de haber votado en la última elección municipal (o tener la justificación de por qué no lo hizo), y esta decisión fue apelada primero ante el Juzgado Electoral Provincial, luego ante la Cámara Contencioso Administrativa y ahora el recurso se encuentra en el TSJ.

‘Vamos a esperar unos días más, pero si no completaremos la BUS con las listas oficializadas y quedará en blanco, sin foto, el espacio de la lista Presente.

La boleta no se hace de un día para el otro. Hay que presentar fotos y logos, aprobarla la Junta, ponerla en exhibición para que la vean los partidos, y deberemos hacer todo contrarreloj.

Presente rechazó la intimación diciendo que nos tenemos que atener a lo que diga la justicia y si se decide el día antes de la elección tenemos que atenernos a eso. Cosa que es cierto, pero queremos que sea un poco más prolijo.

También hay remedios jurídicos para apurar a la justicia diciendo, ‘resuelven porque hay una elección el 22’.

Han tenido tiempo suficiente y no es un tema tan complejo.

El apuro nuestro tiene que ver con la organización y con darle seriedad a la elección’, subrayó.