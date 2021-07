Con la intención que la Fiscalía de Tercer Turno de Villa Carlos Paz investigue lo que a esta altura es un verdadero escándalo relacionado con empleos ‘truchos’ en la municipalidad, se formalizó este miércoles una presentación judicial.

La denuncia fue firmada por uno de los damnificados, Carlos Augusto Agüero, y el concejal de Carlos Paz Despierta Daniel Ribetti.

Según la documentación aportada, una persona que dijo ser funcionario del ministerio del Interior de la nación convocó a personas a trabajar en el ámbito del municipio, en el marco de un supuesto convenio. Las reuniones tuvieron lugar en la oficina de la secretaría de Turismo, Deportes y Cultura. Un total de 18 personas trabajaron, en algunos casos durante cuatro meses, sin percibir ninguna remuneración.

‘Hemos hecho la presentación con la cronología de los hechos, y la documental que Augusto tiene en su poder que lo vincula al municipio y a esta persona que supuestamente lo habría estafado.

Hemos dejado todo a disposición de la fiscalía para que comiencen a investigar’, explicó Ribetti.

Para el edil lo que ha sucedido ‘es de extraordinaria gravedad’.

‘Es inusitado que en un municipio que tiene una Asesoría Letrada que cuesta millones, donde hay funcionarios que están 10 años en el poder, pase algo así. Que venga una persona haciéndose pasar por funcionario nacional, contando un relato de poder incorporar gente de manera fácil y sin demasiados requisitos al plantel laboral municipal, y que un funcionario le crea y se preste para esto, dejando estas tremendas consecuencias que han trabajado cuatro meses para la municipalidad no solo sin cobrar, sino poniendo plata de su bolsillo. Y todo esto se da en el ámbito físico de una secretaría de un funcionario de primera línea de la municipalidad, y ante la presencia de trabajadores de esa secretaría.

Es decir que los funcionarios lo sabían y los trabajadores lo sabían. Mucha gente estaba al tanto de esto y por conveniencia pasaron todo por muy arribita, no analizaron el caso y las consecuencias son estas posibles estafas con tantos damnificados en Villa Carlos Paz’, afirmó.

Y destacó que, ‘como funcionario tengo la expectativa de que la justicia haga lo que tiene que hacer. Espero que realmente puedan actuar y llegar hasta las últimas consecuencias. Ojalá que el funcionario municipal que se prestó para esto sea identificado y se haga cargo, y que este gobierno empiece a tratar a la ciudadanía con la transparencia que se necesita’.

En esta línea sostuvo que, ‘si con este nivel de desprolijidad se hacen estas cosas, seguramente se harán otras tantísimas. Está en juego la credibilidad de un gobierno que se tiene que hacer cargo de esta situación gravísima que ha pasado y que ha tenido como rehenes y como víctimas a estas personas que están sin trabajo hoy’.

Agüero, por su parte, se mostró aliviado una vez que pudo realizar la presentación en la fiscalía.

‘Me siento un poco libre, por lo menos logré algo que me venía frustrando hace mucho tiempo que era presentarme para pedir una investigación y poder entender esta situación’, dijo.

Indicó que lo sucedido los afectó ‘de muchas maneras’.

‘Sicológicamente me destruyó. Son cosas que no entendés. Y también me siento mal por haber trabajado tantos meses sin que me hayan pagado, acumulando deudas’, aseveró.

Aclaró que, si bien desde hace mucho suele trabajar como payaso en la peatonal, ‘por el momento no lo voy a hacer’.

‘Voy a mantenerme al margen hasta que pueda investigar las cosas. He tenido amenazas y no me siento cuidado. Hoy, para cuidar a mi familia, prefiero hacer un paso al costado un tiempo, y más adelante retomaré si los funcionarios me lo permiten, y seguiré como lo hice toda mi vida’, expresó.

La causa quedó en manos de la fiscal Jorgelina Gómez.

Al momento de la presentación dirigentes como Emilio Iosa, María Ángela Mancuello y la candidata a defensora del Pueblo por Carlos Paz Despierta, Gabriela Colombres, estuvieron respaldando la decisión de Agüero.

Cabe recordar que cuando el escándalo tomó estado público, el municipio informó que había presentado una denuncia penal ‘en contra de una persona -que invocando ser “Secretario Administrativo del Ministerio del Interior y Obras Publicas de la Nación”- ofrecía puestos de trabajo mediante documentación falsa previo pago de supuestos gastos administrativos y costos relacionados’.

Al margen de esto, no se descarta que en las próximas horas pueda sumarse otra denuncia apuntando a las responsabilidades de los funcionarios municipales que, de alguna manera, estuvieron involucrados en esta supuesta estafa.