Fuente: Carlos Paz Profunda

Carlos Augusto Agüero, golpeado económicamente producto de la crisis sanitaria, cierra su verdulería seducido y bajo la seguridad de poder pasar la crisis trabajando en la Municipalidad de Carlos Paz bajo un programa supuestamente promovido por el gobierno nacional en coordinación con el Municipio. Hoy, decide denunciar públicamente haber recibido como pago un bolsón de alimentos y ninguna remuneración económica por los tres meses que trabajo en dependencias municipales. Quebrado y con deudas se ve prácticamente en la calle.

Acompañado por el Concejal Daniel Ribetti y María Mancuello avanza hacía la denuncia formal que presentará a mediados de la próxima semana con nombres y detalles sobre la supuesta estafa.

EN LAS OFICINAS DE TURISMO

Hablamos con Carlos Augusto Agüero quién nos narra cuáles fueron los comienzos de la supuesta estafa. Esto nos contaba:

“El verano pasado estaba trabajando en el mismo lugar donde trabaje toda mi vida y conocí a una chica que estaba trabajando en la casilla de turismo, para la municipalidad, en el mismo programa en el que entré yo, dando información a los turistas, quién me contacta con una persona que me dice que tengo que dirigír una carta al ministerio del interior de dónde supuestamente nace el programa nacional. A partir de ahí, me empiezan a pedir información, curriculum, estudios, títulos, información personal para poder acceder al programa. Al tiempo me responden que estoy aceptado. Cuatro días después me llama este chico que supuestamente es secretario del ministerio del interior de la nación y me pide que hay que depositar dosmilochocientos pesos para un supuesto sellado de contrato que resulta siendo un nombramiento, ahí me empieza a sonar mal, dudaba porque era muy raro que te pidan plata pero me quedo tranquilo cuando me llaman del municipio para confirmarme que comenzaba a trabajar y tenía que presentarme a recibir el supuesto contrato en las oficinas de turismo, frente a la municipalidad de Carlos Paz, entonces ahí se fueron las dudas que tenía. Todas las personas que entraron en el programa hicieron lo mismo”.

El día en que firmaron

Augusto continúa contándonos sobre el día en que afirma que en dependencias municipales recibe la contratación:

“Ese día concretamente me atendió el secretariado de la casilla de turismo, a este chico (El supuesto secretario del interior) lo trae un chófer que maneja la camioneta de la municipalidad. Estábamos afuera (de la casilla de turismo) esperando muchas horas. De a uno nos iban llamando y nos dieron una charla motivadora sobre el comportamiento de un empleado nacional. Ese día éramos diez y había personas que también estaban (en el plan laboral) pero no habían ido a la reunión.”

Cuatro meses trabajando en Cultura

“Estábamos todos asignados mayormente en el área de cultura. A mi, me mandaron al área de cultura de la parte donde está Daniel Granna que me recibe en el lugar que me dan destinado, me recibe y me dice cuáles son mis funciones. Creo que soy el único que trabajaba para él, después los otros chicos estaban en el Rizzuto, en folclore, había otros en deporte, otros en Sol y Rio. Nos daban planillas que firmabamos en Rizutto, trabajábamos de ocho a dos de la tarde de Lunes a Viernes y firmabamos día a día cuando entrábamos y nos íbamos“.

La Nota

Los meses trabajados se acumulaban y las promesas de liquidación de sueldos también. Ante la difícil situación no de recibir el pago de los meses trabajados, Augusto presenta una nota en la municipalidad pidiendo respuestas:

“Daniel Grana fue el único que se mostró asombrado y manda un memo pidiendo mi contratación laboral y me prometen incorporarme en un plan de becas de la municipalidad que cuando estábamos por firmar la contratación, yo, ya había presentado una nota por mesa de entrada en la municipalidad pidiendo explicación por los meses adeudados y mi continuidad laboral y cuando se dan cuenta de la nota frenan todo y me dicen que no“.

Su Situación Actual

”A todo esto ninguno cobró nada. Hay una discusión en el grupo de WhatsApp porque hace tres meses que no cobrabamos. Yo, seguía laburando porque tengo familia trabajando en la municipalidad de Córdoba que le han pagado a los tres meses entonces cuando reclame nos respondieron lo mismo, que la burocracia, demora del papeleo, un montón de cosas fue lo que nos respondieron hasta que nos dijeron que el municipio lo único que brindaba era el espacio físico pero que no pagaban que el arreglo lo teníamos nosotros con nación, entonces empecé a ser más duro con los reclamos. Fue pasando el tiempo, fines de junio que pedí hablar con el director de turismo y el de cultura porque eran cuatro meses sin cobrar. Lo único que me dieron fue un módulo alimenticio”.

”Prácticamente me siento en situación de calle, debo meses de alquiler, debo plata prestada a gente que me prestó para pagar la luz, el agua. De una u otra manera cumplí una función en el municipio, cumplí horarios dentro del municipio y de alguna u otra manera el municipio se favoreció con mi trabajo o el de mis compañeros. Me parece muy poco humano que no se acerquen

Esto se tiene que acabar en nuestros gobiernos“. Finaliza Augusto.

La denuncia en la justicia

Aunque todavía el equipo de abogados que acompaña la denuncia de Augusto no ha presentado formalmente el caso en la justicia, se espera que para el martes o miércoles de la próxima semana se realice una rueda de prensa dónde el denunciante junto al Concejal Daniel Ribetti y María Angela Mancuello quiénes acompañan y visibilizaron la posible estafa, den detalles sobre la historia y formalicen la denuncia en la justicia.