Trabajadorxs sanitarios de ARCOOP- Cuencas Serranas se manifestaron el jueves frente a la municipalidad de La Falda exigiendo el pago de haberes atrasados y una definición por parte del gobierno provincial sobre la continuidad del servicio de cloacas para las localidades de Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino.

La manifestación incluyó una marcha por el centro de la ciudad y el corte de media calzada de la Ruta 38 frente al edificio de la Municipalidad. Fue la tercera jornada de protesta emprendida desde el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) y el SOC (Sindicato de Obras).

Gustavo Cuello, coordinador del servicio, detalló a VillaNos Radio que están solicitando la urgente intervención del gobierno provincial porque si bien hoy el tratamiento de residuos cloacales se sigue realizando de manera correcta, ARCOOP-Cuencas Serranas ya ha comunicado oficialmente que no puede seguir adelante con la prestación en las actuales condiciones. Vale decir que la entidad se encuentra con tarifas retrasadas y sin contrato de concesión desde el 2019.

“Queremos que tomen cartas en el asunto, porque también se trata de un tema ambiental muy grave y peligroso para toda la sociedad. La gente no está muy enterada de lo que pasa”, expresó el trabajador.

Y remarcó: “Hay un alto riesgo de que el servicio se vea afectado, con las consecuencias de un desastre ambiental para la Cuenca Norte y que afectará la Cuenca Media y la Cuenca Sur. Si se empieza a largar líquido que no esté en buen estado, es muy peligroso. Por eso pedimos que los ministerios de la provincia tomen cartas en el asunto”.

Cuello detalló que la semana pasada terminaron de cobrar el 30% que faltaba de percibir del sueldo de mayo; y que los haberes de junio y el aguinaldo, aun no lo han percibido. “Tampoco tenemos noticias de que se nos vaya a pagar”, añadió.

Los gremios continuarán con las medidas de fuerza exigiendo la intervención de la provincia para garantizar el pago de haberes y la continuidad de los 31 puestos de trabajo que hoy implica el servicio. Vale decir que estaba previsto que el 1 de junio el servicio sea entregado a la provincia, sin embargo, ningún funcionario se presentó.

Tampoco han tenido una postura activa los intendentes de las cuatro localidades afectadas. Al respecto, Cuello dijo que les han presentado nota solicitando una reunión y todavía no han recibido ninguna respuesta. “Los intendentes no se están haciendo cargo. Deben pensar que no es un problema de ellos. Estamos hablando de una zona turística y no podemos dejar que los líquidos se derramen en cualquier parte”, expresó.

Esta previsto que esta semana continúen las medidas de fuerza que implicarán quite de colaboración, asambleas y manifestaciones que se concretarán a lo largo de la semana.