Un mensaje anónimo dejado esta madrugada en la camioneta de Luis Castana, expuso con nombre y apellido a los supuestos autores del brutal crimen de su hija, Andrea.

La joven carlospacense fue asesinada el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz.

En una entrevista con VillaNos Radio, Luis Castana relató lo sucedido este lunes: ‘estaba por salir a trabajar, cargando unas herramientas en la camioneta, y cuando bajo la compuerta veo un palo envuelvo con un papel con una gomita’.

Contó que de inmediato llamó a un amigo quien le sugirió dar aviso a la policía: ‘Llamé al comisario pero no me atendió, aunque después me mandó un audio. Llamé a la policía y me dijeron que enviarían patrullas. Vinieron y se llevaron el papel con el mensaje en custodia’.

El mensaje estaba armado con recortes de palabras y letras extraídas de periódicos y revistas.

Sobre el contenido aseveró que, ‘más que me sorprende me alegra porque son los nombres a los que siempre apunté’.

‘Se llevaron el papel pero lo transcribí y leo lo que decía: “No busques más Castana, fue tu yerno Juanma. El armó todo puso la plata para terminar con la Flaca y los drogones de Seguridad Urbana cobraron para matar a Andrea. El Negro Chomper, el Flaco Marengo, Matías Blanco y su entorno de criminales, todos hicieron su parte. Eran mis amigos y me ofrecieron participar pero yo soy padre y me negué. No tengo otra forma de contarlo. No puedo. Entendeme. Hacelos mierda que se pudran en la cárcel”’, detalló.

‘Son los nombres que se escuchan en los audios’, remarcó, respecto al material que se obtuvo de las cámaras ubicadas en inmediaciones del Complejo Aerosilla y que, extrañamente, fueron desestimados.

‘Siempre apunté a la misma gente. Yo siempre me refería al círculo íntimo y son estos hijos de puta.

El círculo íntimo es mi yerno. No hay vueltas’, subrayó.

‘El asesinato estuvo planeado desde las 10 de la mañana del 11 de marzo. Está en los audios’, insistió.

Sobre cómo seguirá la investigación a partir de esta novedad, confió en que ‘harán algo’.

‘Lo hice público porque si no, no pasa nada’, aclaró.

En este sentido celebró que haya sido designada como nueva instructora en la causa ‘la doctora Andrea Martín que tiene experiencia en homicidios’.