Si buscamos la palabra decepción en el diccionario del siglo 21, probablemente el final de Juego de Tronos sea un ejemplo de eso. Y es que el desenlace de la serie que mantuvo a millones de seguidores alrededor del mundo atentos a cada episodio, fue una verdadera estafa.

Cierres rápidos, con poco sentido y haciéndole muy poca justicia a una trama que se caracterizó por no dejar espacios vacíos en seis temporadas, hasta el final dividieron las aguas de los seguidores que en su mayoría, se sintieron decepcionados.

Pero puede haber luz al final del túnel, porque Juego de Tronos se inspiró en los libros de George R.R. Martín Canción de hielo y fuego cuya última entrega no llegó a tiempo para los guionistas de la serie. Quizás un error, quizás una gran estrategia para la venta futura porque es una garantía ahora que todo el mundo querrá saber cómo termina esta historia para el creador de los siete reinos.

George R.R. Martin promete un nuevo final de Juego de tronos sus libros y se arrepiente de no haber sido “más rápido”: “Mirando atrás, ojalá me hubiera adelantado con los libros. Mi mayor problema fue que cuando comenzaron la serie ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros, y son libros gigantes, como saben. Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me sobrepasaron”, aseguró el escritor de la saga en una entrevista con PBS.

La historia épica comenzó en 1991 pero el primer volumen, Juego de tronos, se publicó en 1996 y se concibió originalmente como parte de una trilogía. Actualmente la saga tiene cinco entregas, cada una de las cuales sentó las bases para la serie. Danza de dragones, el quinto y último libro hasta la fecha, se publicó en 2011 y Martin tardó seis años en escribirlo. Actualmente, el autor está trabajando en Vientos de invierno, la sexta entrega de la saga, y tiene en mente una séptima que se titularía Sueño de Primavera.

Quizás este sea el camino para la reivindicación de HBO, mientras tanto, esperamos la versión del pensador original.

Cba24n