En el marco de una investigación becada por el Observatorio de Salud, llevada adelante por el médico magister en salud pública, Emilio Iosa, y realizada en colaboración con investigadores del Instituto de Virolgía de Córdoba, se confirmó este miércoles, por primera vez, que el genoma del Sars Cov 2, el coronavirus causante del Covid-19, fue encontrado en aguas recreativas del lago San Roque.

El embalse representa el motor económico de la región turística más importante de la provincia y la fuente de agua de más de un millón de personas en la capital cordobesa.

La hipótesis de investigación de Iosa fue sumamente controversial en Villa Carlos Paz, la principal ciudad turística de la provincia, al momento de ser presentada.

Inclusive generó un profundo rechazo del gobierno local. Un edil, en el Concejo de Representantes, había tildado a Iosa de ‘terrorista ambiental’ en plena sesión, mientras que otro le pidió al investigador que se ‘llamara a silencio’.

El actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, no habría tomado en cuenta el informe Alerta San Roque, presentado por el investigador.

Luego de diez meses de investigación, el médico carlospacense recibió la noticia por parte de la directora del Instituto de Virología de Córdoba, Dra. Silvia Nates y de la Dra. Gisela Masachessi.

Dos de las ocho muestras de agua tomadas por el investigador cordobés en el agua del lago y una de un balneario de Villa Carlos Paz, fueron procesadas en el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, siendo positivas para el genoma del coronavirus Sars Cov 2, lo que indica que el virus causante del Covid-19 ya ha alcanzado el agua recreativa de la cuenca.

‘Confirmar una hipótesis científica con esta contundencia es muy importante para valorar el agua y poder entender que la gravedad de este hallazgo, que no es el coronavirus, sino que nos enfrentamos a niveles de contaminación fecal enormes de nuestras fuentes de abastecimiento de agua potable y de uso recreativo, tanto en nuestra provincia como en el país’, aseguró Iosa. Y agregó: ‘lo que siempre supuse con tristeza y que causó tanto rechazo político y social en mi ciudad, fue confirmado por los científicos que más saben de virus en Córdoba. La verdad es que también la noticia me generó gran preocupación. Me hubiera gustado estar equivocado y que nuestros ríos y lagos no estuviesen recibiendo estos niveles de contaminación fecal tan alarmantes. Mucho más que el genoma del Sars Cov 2 en el agua, me preocupa la indiferencia de la clase política de todo el país sobre esta situación. El dato que recibí hoy de parte de la directora del Instituto de Virología de Córdoba, confirma que mi hipótesis era acertada, pero reafirma que nuestro modelo de progreso ya no es sostenible y que debemos cambiar de dirección urgente si pretendemos seguir adelante, ya que la realidad estadística de enfermedades causantes por contaminación del agua es evidente’.

Iosa, quien fuera reconocido como Cordobés del Año por el diario La Voz del Interior y premiado con la medalla del centenario de la ciudad de Villa Carlos Paz, destacó además que, ‘hemos hablado con políticos a nivel local, provincial y nacional, durante este gobierno y durante el anterior. Hemos visitado la Legislatura de la Provincia de Córdoba y el Congreso de la Nación. He tenido la oportunidad de presentarle un informe sobre la situación del lago al presidente de la República, Alberto Fernández, cuando visitó Villa Carlos Paz y a varios ministros cordobeses. Tengo que decir con desazón, que no hemos recibido ninguna respuesta contundente y que necesitamos urgente como ciudadanos una solución a este problema. Hemos tenido que presentar una denuncia penal en la Fiscalía N°3 de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el patrocino de los Dres. Ramiro Fresneda y Eugenio Biafore. Las pruebas dan cuenta de que hemos agotado todas las instancias para abordar esta situación de contaminación que es insostenible y que sólo daña nuestro futuro como cordobeses’.

En contrapartida agradeció ‘el apoyo incondicional de los investigadores del Instituto de Virología de Córdoba, que no sólo me abrieron las puertas de su lugar de trabajo, sino que compartieron su conocimiento acumulado durante años en la investigación de la contaminación virológica del embalse’.

‘Sobre el Sars Cov 2, por ahora podemos afirmar que está presente en el agua porque encontramos su genoma, pero no podemos afirmar ni negar las consecuencias que esto pueda ocasionar a la salud de las personas que se bañan en el embalse o beben de su agua, sin antes hacer investigaciones profundas que confirmen o descarten todas las hipótesis que surgen a partir de este hallazgo. Lo que sí me preocupa es la conclusión del Instituto de Virología, que afirma de manera contundente que “debido a la fragilidad del sistema de eliminación de excretas en nuestro medio, con frecuencia, las aguas crudas o mal tratadas alcanzan cursos de aguas superficiales, que son utilizados como fuente de abastecimiento de agua, con fines recreacionales y/o para riego en sistemas productivos de alimentos. De esta manera se abren nuevos escenarios ambientales con potencialidad de transmisión viral a la población expuesta. Queremos un lago limpio y sano para nuestras familias y para las que nos visitan”’, concluyó.