El rol de completa sumisión ante el gobierno de CPU que adoptó el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), dando vía libre a una precarización laboral cada vez mayor, negociando salarios en muchos casos a la baja y dejando sin protección a gran parte de la planta de personal, generó un profundo malestar que derivó en que comience a plasmarse una propuesta alternativa para disputar la conducción del gremio.

‘Hace dos años que lo venimos hablando y la gota que rebalsó el vaso es todo lo que está sucediendo en el área de Salud’, precisó Sergio Nievas, referente de esta propuesta.

La cuestión es que, por la pandemia, los mandatos actuales que vencieron en junio fueron prorrogados y se está a la espera de que en agosto se conforme la Junta Electoral, con idea de que se llame a elecciones en noviembre.

‘La idea es presentarnos con una lista nueva para poder discutir la conducción del sindicato. La lista 33. Venimos sufriendo mucho, y hay bastante enojo del afiliado que está desconforme con cómo se ha comportado el gremio. Eso nos ha dado pie a un grupo de compañeros para formar una lista nueva’, explicó a VillaNos Radio.

Sergio Nievas.

Nievas se desempeña en el área de Mantenimiento del municipio, como chofer, desde hace 21 años.

Y si bien en lo formal integra la actual conducción en calidad de secretario Gremial, su participación respaldando el reclamo del personal de Salud provocó que haya sido relegado.

‘A partir de ahí se hizo una división y me desplazaron de los grupos y reuniones. He quedado al margen. Claramente no concordamos en las ideas y ellos no estuvieron de acuerdo con que esté apoyando de esa forma al área de Salud.

Me pidieron que no fuera más, o que fuera a título personal, no representando al STM’, aseguró.

El nulo respaldo a los médicos del hospital generó mucho enojo ‘y se han ido muchos afiliados’.

A partir de esta situación, ‘hemos tenido la llegada de otros gremios porque los compañeros al no sentirse acompañados han buscado apoyo en otro lado’.

Se refiere a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que, desde su desembarco en la villa a fin de año, ha ganado gran protagonismo y hoy suma afiliados no sólo en Salud sino en otras áreas del municipio de Villa Carlos Paz.

‘Se nos están yendo y esta situación nos duele mucho. Nos vemos amenazados’, advirtió.

Desde algunos sectores han vinculado a Nievas directamente con ATE, pero lo desmintió.

‘No tengo nada que ver con ATE. La realidad es que estamos acorralados y con las manos atadas.

La idea no es pelearse pero sí sentarse con el ejecutivo a discutir las condiciones laborales’, expresó.

También se refirió al impacto que tuvo a nivel interno la incorporación al municipio de los extrabajadores de la COOPI para prestar el servicio de agua.

‘Tienen un sueldo influyente a comparación de los nuestros. Es fea la situación’, dijo. Y aclaró: ‘Los sueldos de ellos están bien, lo que pasa es que los nuestros son muy bajos’.

Esta realidad ‘genera mucha preocupación’.

También anticipó que si ganan, la idea es trabajar para ‘ampliar la planta permanente que hoy es muy chica en relación al total de empleados’, reduciendo al mismo tiempo el actual nivel de precarización.

‘Nosotros vamos a presionar para que se forme la Junta Electoral con el objetivo de tener las elecciones en noviembre.

Por eso quiero mandarles un mensaje a todos los afiliados. Se vienen cosas muy buenas. Queremos cambiar la situación y que los afiliados vuelvan a sentirse representados por el STM. Por eso les pedimos que no se vayan, que nos esperen’, finalizó.