Este lunes se conoció que el Juzgado Electoral Provincial decidió rechazar la apelación presentada por la alianza Presente para que María Fernanda Pujol pueda ser candidata a defensora del Pueblo de Villa Carlos Paz.

La resolución que firma la Jueza Electoral Marta Vidal, ratifica ‘el decisorio de la Junta Electoral de Villa Carlos Paz’ que había rechazado la postulación de Pujol por no haber votado en los últimos comicios municipales, uno de los requisitos establecidos en la Carta Orgánica.

En diálogo con La Jornada, Pujol se mostró sorprendida por el fallo, anticipó que apelará ante la Cámara Contencioso Administrativa y el Tribunal Superior de Justicia si fuese necesario, y afirmó que siente que la están proscribiendo ‘porque no soy conocida por la política’.

‘El fallo me sorprendió porque no pensé que iba a rechazar la apelación, que estaba muy bien fundamentada, con bases jurídicas sólidas’, dijo.

Precisó que, ‘el único requisito que me estaba impugnando la Junta Electoral era no haber votado en la última elección o haber acreditado el eximente’.

La resolución de la jueza Marta Vidal salió ‘sin fundamentación, haciendo caso omiso a lo que establece la Constitución Nacional, el debido proceso y la fundamentación de la sentencia’.

‘Solo manifiesta en su resuelvo que la Carta Orgánica es de orden público y por tanto yo no debo desconocerla como candidata. Y no la desconozco, pero creo que estoy comprendida en el eximente’, subrayó.

Consideró que el tema aun no está cerrado porque ‘tenemos dos recursos más, ante la Cámara Contencioso Administrativa y el Tribunal Superior de Justicia’.

‘Haremos el estudio de los recursos correspondientes e iremos en todas las instancias que correspondan, como lo debe hacer cualquier buen abogado’, refrendó.

El plazo para presentar la nueva apelación vence el jueves.

En este punto Pujol destacó que la justicia ‘tiene que ser igual para todos’ y puso como ejemplo el fallo que habilitó a Martín Llaryora a que sea candidato a intendente de la ciudad de Córdoba aunque tenía domicilio en San Francisco.

Si bien en aquel caso haber votado en la última elección no era un requisito, para Pujol ‘está unido al primer requisito que es la residencia’.

‘Si la Junta Electoral me acreditó la residencia de más de 15 años en la ciudad, no obstante tener un DNI con otro domicilio, es implícito que condiciona al requisito del voto.

Si tengo residencia pero no tengo DNI evidentemente no podía votar en Villa Carlos Paz. Esto ya no se trata de interpretación sino de sentido común’, aseguró.

La cuestión, según la candidata de Presente, es que ‘a Pujol la política no la conoce y a Llaryora sí lo conocen’.

‘La ley debe ser la misma para un candidato o para el otro. Si no, nos proscriben. No puede ser que a todo aquel candidato que no tiene fuerza política lo proscriban porque no lo conoce nadie.

Y esa es la impresión que tengo de este fallo’, advirtió.

Por último, Pujol aseveró que lo que más la preocupa ‘no es tanto mi candidatura si no que quieran celebrar la elección aun en el estado de pandemia que hay, sin poder realizar ni siquiera campaña política’.

‘Lo único que hace esto es ir en desmedro de una elección’, concluyó.