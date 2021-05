VillaNos Radio

Sin diálogo y sin explicar acabadamente los fundamentos, el bloque de Carlos Paz Unido arremetió -una vez más- con una decisión tomada de manera inconsulta por el Ejecutivo municipal. Se trata de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación dos terrenos que contienen tanques de abastecimiento de agua. Uno está ubicado en Villa Parque San Miguel y el otro en un terreno lindero con la comuna de Estancia Vieja y desde el cual desde hace 40 años se abastece a gran parte de la localidad.

Sobre esto último, el jefe comunal de Estancia Vieja, Adolfo Parizzia, envió una carta al cuerpo legislativo el mismo jueves 20 de mayo solicitando información y que se posponga el tratamiento sobre tablas. “Sería prudente y aconsejable que se brinde a la Comuna de Estancia Vieja la posibilidad de hacer saber sus argumentos y hacer conocer a ese cuerpo y al gobierno todo de Villa Carlos Paz una serie de aspectos que quedan involucrados en el proyecto que se pretende aprobar”, se lee en la misiva firmada por Parizzia.

Y agrega: “La decisión expropiatoria involucra de manera directa a los intereses de Estancia Vieja, más aún en un momento extremadamente delicado como el que estamos atravesando desde el punto de vista sanitario”.

Nada de esto se tuvo en cuenta.

Carlos Paz Unido (CPU) embistió con la declaración de utilidad publica y sujeta a expropiación sin dar posibilidad de diálogo con el jefe comunal. “Es importante regularizar los dominios de estos elementos que son imprescindibles para la prestación del servicio”, justificó escuetamente la concejala oficialista Carla Livelli.

El edil Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) leyó completa la nota de Parizzia y pidió el pase a comisión del proyecto, lo cual fue rechazado por el bloque oficialista. Tras ello consideró que se trataba de un nuevo acto de “avasallamiento y atropello”.

“Hace una semana aprobaron sobre tablas un modelo de convenio y pusieron en tensión la relación con las comunas del sur. Hoy tratamos otro proyecto y ponemos en tensión la relación con la comuna de Estancia Vieja y después dicen que a gente no quiere dialogar. Que es la Asociación Villa Parque San Miguel. Ustedes no escuchan a nadie. No solo no nos escuchan a nosotros, no escuchan a la asociación San Miguel, a las comunas y municipios del sur, no escuchan a Estancia Vieja”, dijo.

Y remarcó: “Es atendible lo que pide el jefe comunal. Pide que o escuchemos. Nadie dice que no se expropie”.

El jefe de bloque de CPU, Sebastián Guruceta, habló de las “contradicciones de la oposición” aludiendo a que en su momento aprobaron los cambios en la obra de interconexión de acueductos para abastecer con agua potable extraída desde Cuesta Blanca; pero ahora rechazaban la expropiación de dos tanques.

“Hoy está en estado de zozobra -dijo en alusión a estancia Vieja-. El inmueble está en manos de un privado que no sabemos quién es. la tranquilidad es que la propiedad esté en manos del estado municipal. Evidentemente Estancia Vieja no puede expropiar esto porque está fuera de su jurisdicción”, afirmó.

El edil de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, hizo hincapié en la falta de información y de dialogo con la que CPU ejecuta sus decisiones. “Estamos tratando sobre tablas dos proyectos de expropiación que si están en el marco de un programa estratégico de desarrollo de la obra pública por parte de un municipio, hubiera estado buenísimo verlo en las comisiones y desde un punto de vista integral y comprendiendo todos y cada uno de los aspectos”, expresó y consideró que el pedido del jefe comunal de Estancia Vieja era una “acto desesperado, pero respetuoso”.

El concejal de Carlos Paz Inteligente (CPI), Carlos Quaranta contestó a las acusaciones de Guruceta y recordó que “lo que se decía es que esa obra era para resolver la situación de abastecimiento de los vecinos de villa del lago que hace años sufren a la cooperativa San Roque y que ahora es parte de una empresa para prestar el servicio de gas, pero que nunca ha tenido la posibilidad de prestar el servicio de agua como corresponde”.

“Parece que esta obra ahora viene a resolver mucho más que eso. Porque estos lotes que se incorporan en la zona de prestación, en esa época no estaba en la zona de prestación. A mí no me queda tan claro de qué manera esta expropiación le va da tranquilidad a los vecinos de estancia vieja. Si este tanque que hoy se expropia va a recibir agua de cuesta blanca, ¿significa que Carlos Paz le venderá agua en bloque a la comuna de estancia vieja? ¿O que la comuna no podrá usar más el tanque, que ahora será de Carlos Paz?”, se preguntó.

Y enfatizó: “Esta expropiación deberían tener un fundamento más claro y profundo”

Adolfo Parizzia: “No tengo contacto con la municipalidad todavía” El jefe comunal de Estancia Vieja, Adolfo Parizzia, dialogó con VillaNos Radio y dijo que, tras la aprobación de la expropiación, nadie del municipio se ha comunicado con él. En este sentido, sostuvo que reiteraría el pedido de audiencia con el intendente Daniel Gómez Gesteira y que esperaba tener una respuesta a la brevedad. “No nos dieron ninguna precisión. Nadie se ha comunicado con nosotros todavía”, aseguró. Sobre la utilidad que tiene ese tanque para la comuna es que de allí se abastece a gran parte de la localidad, con agua que se extrae desde el arroyo Los Chorrillos. Al ser consultado sobre si desde el gobierno de Carlos Paz les informaron si habrá cambios en el abastecimiento de agua, Parizzia reiteró la respuesta de no estar al tanto de ninguna situación. “No tengo contacto con la municipalidad todavía. No tengo precisiones porque no hemos hablado”, expresó. En cuanto a la posibilidad de que Villa Carlos Paz le ofrezca venta de agua en bloque a Estancia Vieja, Parizzia respondió: “El abastecimiento de agua que viene de Cuesta Blanca es diferente al nuestro. Nosotros tenemos como sacar agua. Tenemos que conversar y ver como hacemos para que esto funcione”. Además, señaló que “cada municipio puede hacer lo que considere necesario” y afirmó: “Yo creo que debería haber existido una comunicación antes”.