Gastón Piva tenía 74 años, diagnóstico de Covid-19 y durante dos días estuvo internado sin encontrar cama con respirador en Córdoba, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Finalmente ayer murió y su familia denuncia que “lo descartaron”.

“Porque mi papá era viejo lo dejaron morir, lo descartaron, no tengo dudas”, dijo Daniela Piva, hija del paciente, a Radio Universidad. “El ministro de Salud dice que el sistema no está saturado, pero buscamos camas por todos lados y no conseguimos”, agregó.

Piva tenía dos obras sociales. Llegó a la Clínica del Salvador el lunes de a semana pasada con cuadro que no ostentaba gravedad. Según le dijeron a la familia, necesitaba hidratación por cálculos en los riñones. Pero a medida que pasaba el tiempo los partes médicos que llegaban por WhatsApp iban empeorado.

“Un día nos dijeron que necesitaban respirador y no tenían. Y a los dos días, que ya no tenía chance de salvarse y que no había cama con respirador para él”, explicó su hija. Mientras tanto, dijo, la familia se encargó de gestionar el traslado sin éxito. “Llamamos a todos lados, pero nada”, agregó.

Carolina Piva, también hija de paciente, dijo: “Estamos muy triste porque lo descartaron por gente mas joven”. “Nos dijeron que tenían que desconectar a otro paciente para conectar a mi papá”, agregó.

Andrés Peñaloza, director de la clínica, dijo por su parte que el paciente murió “en el transcurso de preparación de la única unidad crítica” disponible en ese momento, dado que había llegado una persona en estado crítico. “Estamos viendo que los pacientes de Covid entran quemando etapas”, agregó.

Cba24n