Las restricciones

Las restricciones que se rigen en Villa Carlos Paz hasta las 00 del lunes 31 de mayo son las siguientes:

• Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

• Las personas deben permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por el DNU, siempre en cercanía a sus domicilios.

• Pueden realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular (hasta las 18:00 hs.).

• En ningún caso se pueden realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.

• Las reuniones sociales están restringidas, tanto en espacios abiertos como cerrados

• La gastronomía sólo puede funcionar bajo la modalidad take away y delivery. El horario de delivery y take away de los comercios habilitados será hasta las 00 hs.

Los comercios considerados no esenciales podrán trabajar bajo la modalidad take away y delivery en el horario habilitado de 06 a 18hs.

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

• Las dependencias municipales de atención al público funcionan con sistema de guardias hasta el 31 de mayo, a excepción de las referentes a Salud Pública, Desarrollo Social y Servicios Públicos.

• Atención al Vecino funciona para consultas telefónicas al 147.

• El Servicio Municipal de Agua Potable atiende guardias al 436430

El Servicio de Transporte de Emergencia funciona con la frecuencia de horarios de fines de semana.

• Las personas que estén exceptuadas y puedan circular, deben gestionar el permiso correspondiente en la aplicación Cuidar.

El Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad informa que continúa garantizando la atención de todos los vecinos como lo hizo durante toda la Pandemia, en los lugares, días y horarios habituales.

– Casa de la Mujer

– Subdirección de Discapacidad y Adultos Mayores.

– Programa de Atención inmediata

– Programa de Asistencia alimentaria con entrega de módulos

– Programa de asistencia alimentaria domiciliaria a vecinos que deban permanecer aislados (covid positivo y contactos estrechos).

El Área de Licencia de Conducir se encuentra trabajando de manera normal con turnos asignados previamente.