Gabriela Colombres: ‘La defensoría del Pueblo debe estar en manos de gente que quiere trabajar’

Carlos Paz Despierta presentó su propuesta con miras a la elección del defensor del Pueblo convocada para el 27 de junio.

El encuentro con los medios tuvo lugar el pasado 17 de mayo y fue encabezado por la candidata a defensora del Pueblo, Gabriela Colombres, quien afirmó de entrada que el organismo ‘debe estar en manos de gente que quiere trabajar’.

‘Nosotros cuatro tenemos ganas de trabajar en serio. Estamos comprometidos en esta tarea a tal punto que el sueldo del defensor del Pueblo actualmente lo tiene una sola persona. Nosotros hemos decidido que seremos cuatro los que vamos a trabajar. Por lo tanto, ese sueldo será dividido en cuatro personas que trabajarán en dos turnos para que todos los vecinos y vecinas que sientan que sus derechos son vulnerados, tengan adonde acudir y tengan una respuesta inmediata’, dijo. Y sostuvo que la intención es desarrollar una defensoría ‘independiente y despierta’.

‘Independiente de Carlos paz Despierta, independiente de la municipalidad e independiente de cualquier partido político’, enfatizó.

Colombres también se expresó sobre el conflicto que afecta a los extrabajadores de la COOPI que pasaron al municipio por el servicio de agua.

‘Me avergüenza que un gobierno tenga empleados informalizados. Estos 83 trabajadores fueron tomados sin considerar nada. No tienen ropa, no tienen insumos, no tienen un plan. Ese será un tema a trabajar. Y no solo por los trabajadores de la COOPI, sino por todos los trabajadores que sientan que no están encontrando las respuestas.

Yo me quedo pensando: ¿Dónde está quién tiene que controlar que esto no pase? ¿Dónde está quién debe escuchar el legítimo reclamo de quienes ven cómo se vulneran los derechos colectivos? No lo veo, no lo escucho. Nunca lo vi. Y es por eso que hoy más que nunca Carlos Paz Despierta entiende la inmensa necesidad de una defensoría que trabaje para la gente, que escuche a la gente y que sirva a todos los habitantes de esta ciudad’, finalizó.

La lista

Defensora del Pueblo: Gabriela Colombres

Defensor del Pueblo Adjunto: Fernando Revello

Defensora del Pueblo Suplente: Graciela Inés Quinteros

Defensor del Pueblo Adjunto Suplente: David Ernesto Rubin