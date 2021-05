Sin herramientas ni elementos de protección

El SIPOS también denunció ante el Ministerio de Trabajo los graves incumplimientos en materia de higiene y seguridad. En este sentido, demandaron al organismo provincial que inspecciones las condiciones en las que están hoy las y los trabajadores abocados al servicio de agua. Al día de hoy, no cuentan con ropa de trabajo, ni elementos de seguridad ni herramientas para llevar adelante la tarea.

Valdez dijo que la semana pasada tuvieron una reunión con el subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti, y con el director de Recursos Humanos, Roberto Buzzurro, quienes pidieron “paciencia”.

“Hace cinco años que decidieron tomar el servicio y hace meses les sacaron la foto a móviles municipales recién adquiridos con una inversión de 150 millones de pesos, y ahora resulta que no hay vehículo en ninguno de los servicios: ni en la planta, ni para las cuadrillas. Así como no hay vehículos, no hay ropa de trabajo. Es patético.

“En una reunión en la que estuvo Cotti y Buzurro dijeron que se hacían cargo de no poder entregar camperas de abrigo y que no tenían problemas en que los compañeros sigan usando las camperas de la COOPI. Así de patética es la situación. No hay herramientas. En la necesidad de trabajar, porque son compañeros, con cultura del trabajo y con compromiso en el servicio que prestan, no están para no hacer nada. Entonces, ahí, en la fábrica hay una soldadora y los compañeros han fabricado hachas y picos con elementos de descarte para tener una herramienta con la cual trabajar. Es vergonzoso”, describió Valdez y añadió que tampoco están garantizadas las medidas sanitarias en el marco de la pandemia.

“Hay un total desinterés por la suerte de los trabajadores. Esto no nos sorprende, pero no estamos dispuestos a que sea así”, remarcó.

Desde el gremio también denunciaron las amenazas y aprietes por parte de funcionarios municipales a los trabajadores, desalentando a participación en la asamblea. “Roberto Buzurro amenaza a la gente con represalias, descuentos y sanciones en caso de que pudieran plegarse a algún paro o medida gremial”, expresó Valdez.

Una de las definiciones -reiteradas- que tuvo el SIPOS en el último tramo del conflicto fue que no habría traspaso del servicio a la órbita municipal si no estaba resuelta la situación de los trabajadores. Al ser consultado al respecto, Valdez, contestó: “Por lo menos de los 83, la situación estaba resuelta. Lo que viene después es la mentira, la estafa. Decirnos el 30 de abril que iban a tomar el servicio y que darían el alta temprana a los trabajadores, sabiendo desde el día 13 de abril que eso no estaba, eso es estafatorio. Pura mentira y defraudación. A los pocos días nos dicen en una reunión que el lunes entregaban las altas, sabiendo que no las tenían y que siguen sin resolver la situación. Están mintiendo. Nosotros seguiremos luchando para que la situación de los trabajadores verdaderamente se resuelva”.

La expectativa es que en los próximos días se concrete una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo en Córdoba, y que de allí salga una resolución. El gremio también ha pedido una reunión con el pleno del Concejo de Representantes. Valdez apuntó a la responsabilidad de las y los ediles que aprobaron la ordenanza 6690 y que decían que se podía incorporar trabajadores al municipio bajo lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

“Esto se resuelve, como lo dijimos desde un principio, con la creación de un ente autárquico que pueda absorber sin dificultades y con toda regularidad los trabajadores transferidos. Esto es responsabilidad del Concejo de Representantes”, expresó.