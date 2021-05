La municipalidad de Villa Carlos Paz confirmó que, a raíz de la adhesión del gobierno de la provincia al DNU Nacional, a partir de las 00 de este sábado 22 de mayo y hasta las 00 del lunes 31 de mayo, quedaron establecidas medidas que apuntan a la disminución de la circulación para detener el aumento de contagios de Covid-19.

En este marco, las restricciones que ya rigen en la ciudad son las siguientes:

• Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

• Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por el DNU, siempre en cercanía a sus domicilios.

• Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular (hasta las 18:00 hs.).

• En ningún caso se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales.

• Las reuniones sociales están restringidas, tanto en espacios abiertos como cerrados

• La gastronomía sólo podrá funcionar bajo la modalidad take away y delivery. El horario de delivery y take away de los comercios habilitados será hasta las 00 hs.

• Las dependencias municipales de atención al público funcionarán con sistema de guardias hasta el 31 de mayo, a excepción de las referentes a Salud Pública, Desarrollo Social y Servicios Públicos.

• Atención al Vecino funcionará para consultas telefónicas al 147.

• El Servicio Municipal de Agua Potable atenderá guardias al 436430

• La restricción de circulación nocturna establecida regirá desde las 18 hasta las 6 del día posterior.

• Las personas que estén exceptuadas y puedan circular, deberán gestionar el permiso correspondiente en la aplicación Cuidar.

(Hilo) pic.twitter.com/maR2mMU8ac — MunicipalidadVCP (@munivcp) May 22, 2021