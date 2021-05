En la sala de presentaciones de la sede de Lego, se colocan en capas pequeñas figuras de pintura brillante antes de colocarlas en un arco con los colores del arcoíris. El resultado, una cascada de color con 11 minifiguras nuevas que avanzan resueltamente hacia un futuro imaginado más brillante, es el set inaugural LGBTQ+ del fabricante de juguetes danés, titulado “Everyone Is Awesome”. Podría traducirse por algo así como “Todas y todos son geniales”. Ocurre que la expresión “Everyone” en inglés, es neutra, lo que simplifica el lenguaje inclusivo.

Los colores de las franjas se eligieron para reflejar la bandera del arco iris original, junto con el azul pálido, el blanco y el rosa que representan a la comunidad trans, y el negro y el marrón para reconocer la diversidad de tonos de piel y antecedentes dentro de la comunidad LGBTQ+.

En todos los casos, excepto en uno, no se ha asignado un género específico a las figuras, que están destinadas a “expresar individualidad, sin dejar de ser ambiguas”.

La excepción, una minifigura violeta con una peluca de colmena muy estilizada, “es un claro guiño a todas las fabulosas drag queens que hay”, dijo el diseñador, Matthew Ashton, quien inicialmente creó el decorado para su propio escritorio.

“Me mudé de oficinas, así que quería hacer algo para que mi espacio se sintiera como en casa, con algo que me reflejara a mí y a la comunidad LGBTQ+ de la que estoy tan orgulloso de ser parte”, dijo Ashton.

Pero el conjunto llamó la atención y pronto fue solicitado. “Otros miembros de la comunidad LGBTQ+ de Lego vinieron a decirme que les encantaba”, dijo Ashton. “Así que pensé, ‘tal vez sea algo que deberíamos compartir'”. También quería ser más expresivo en apoyo de la inclusión.

“Crecí como persona LGBTQ+, escuchando que me dijeran con qué debería jugar, cómo debería caminar, cómo debería hablar, qué debería ponerme; el mensaje que siempre recibí fue que de alguna manera estaba equivocado”, dijo. “Tratar de ser alguien que no era, fue agotador. Ojalá, cuando fue niño, hubiera mirado el mundo y hubiera pensado: ‘Esto va a estar bien, hay un lugar para mí’. Ojalá hubiera visto una declaración inclusiva que dijera “Everyone Is Awesome”.

Ashton dijo que estaba muy feliz de trabajar para una empresa que quiere ser franca sobre estos asuntos.

El set sale a la venta el 1 de junio, el comienzo del mes del Orgullo, pero algunos Afols (fanáticos adultos de Lego) y Gayfols han recibido una vista previa.

“Este set significa mucho”, dijo Flynn DeMarco, miembro de la comunidad LGBTQIA + Afol y concursante del programa de televisión Lego Masters US. “A menudo, las personas LGBTQ+ no se sienten vistas, especialmente por las corporaciones. Hay mucha palabrería y no mucha acción. Así que esto se siente como una gran declaración “.

Otras representaciones LGBTQ+ anteriores de Lego incluyeron una pequeña bandera de arco iris en una construcción de Trafalgar Square, y un conjunto de novios y novias que se vende por separado, para que cada quien pueda armar las combinaciones que quiera, han sido más sutiles.

“Esto es mucho más evidente”, dijo DeMarco, quien espera que el set ayude a ampliar la mente de la gente. “La gente mira a una empresa como Lego, una empresa que aman y disfrutan, y piensan: ‘Oye, si está bien para Lego, tal vez también esté bien para mí'”.

