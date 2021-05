La candidata a defensora del Pueblo por Carlos Paz Despierta, Gabriela Colombres, se expresó de manera contundente en apoyo a la difícil situación que atraviesan los trabajadores municipales del agua.

‘Es de público conocimiento que la situación laboral de los trabajadores municipales del agua es precaria y eso es inadmisible. Los candidatos a defensor del Pueblo tenemos que pronunciarnos. No se puede mirar para otro lado como si los trabajadores municipales del agua no fueran vecinos y vecinas de Carlos Paz’, expresó. Y agregó: ‘Levantarme en las mañanas es para mí uno de los mejores momentos del día. Es ahí donde agradezco y aprecio todo lo que la vida me presenta. Desde lo más simple y pequeño, algunas pocas cosas materiales que considero de privilegio, mi casa, el gas natural, un trabajo digno, un abrigo y el agua saliendo del grifo… y es justamente el agua la que está en peligro si el municipio no la maneja responsablemente. Si maltrata y abandona los derechos laborales de sus trabajadores recién incorporados’.

‘Hoy se encuentran trabajando de manera informal, sin ropa de trabajo adecuada, sin insumos y sin un plan por parte del gobierno, alertó.

Sostuvo, en este sentido, que, ‘parece que al municipio no le alcanzaron todos estos años para tener un plan de incorporación ordenado y prolijo, como si su único interés hubiera estado en ganar una pulseada. Yo me quedo pensando: ¿Dónde está quién tiene que controlar que esto no pase? ¿Dónde está quién debe escuchar el legítimo reclamo de quienes ven cómo se vulneran los derechos colectivos? No lo veo, no lo escucho. Nunca lo ví. Y es por eso que hoy más que nunca Carlos Paz Despierta entiende la inmensa necesidad de una Defensoría que trabaje para la gente, que escuche a la gente y que sirva a todos los habitantes de esta ciudad. Es por eso que junto Nancy Lizull, Fernando Revelo y Roberto Alvarez aceptamos el desafío y nos comprometemos a trabajar a destajo para que esta Defensoría trabaje incansablemente por los derechos de todas y todos los vecinos de nuestra ciudad’.

‘Le pido a todos los candidatos que nos pronunciemos por el pleno cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores municipales del agua’, finalizó.