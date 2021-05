María Fernanda Pujol, candidata a defensora del Pueblo por la alianza Presente relativizó el impacto que tendrá sobre su postulación la impugnación realizada por el también candidato Rodrigo Serna (Unión Popular).

A través de una nota presentada ante la Junta Electoral, Serna sostuvo que Pujol incumple con el requisito de residencia que establece la Carta Orgánica para ser candidata, ya que posee domicilio en Villa Santa Cruz del Lago.

En una entrevista con VillaNos Radio, Pujol sostuvo que la impugnación no la sorprendió. ‘La esperaba desde el primer día’, dijo.

Reconoció que, en esta primera incursión electoral, ‘hay cosas de la política que me parecen descabelladas y no me siento muy cómoda’.

‘Siempre me he movido bajo el concepto de institución y veré si me adapto’, acotó, y puso como ejemplo la presentación realizada por Serna.

‘Tengo domicilio en Villa Santa Cruz del Lago y antes de aceptar la candidatura analicé que posibilidades tenía de cumplir la norma y lo hago.

Yo soy de Carlos Paz, viví acá desde los 14 años, fui al IES, tuve negocios y siempre he desarrollado mi actividad como abogada en la ciudad.

Villa Carlos Paz te expulsa a las afueras para dormir, pero desarrollo mi vida acá.

Conozco la ley y el derecho y cumplo con la norma’, subrayó.

La referencia es al artículo 174 de la Carta Orgánica que dispone que el defensor del Pueblo y su Adjunto deben tener ‘residencia de 15 años en Villa Carlos Paz’.

Planteo que el fallo que permitió a Martín Llaryora ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba en 2019, a pesar de tener domicilio en San Francisco, sentó jurisprudencia en la materia.

Allí se diferenciaron claramente los conceptos ‘domicilio’ y ‘residencia’.

‘Conociendo esto yo no me hubiese gastado en hacer la impugnación’, sostuvo.

Cabe recordar que también en 2019 habían sido impugnadas por la Junta Electoral Municipal, con el mismo argumento, las candidaturas de Emilio Iosa para intendente (Carlos Paz Despierta) y de Celeste Marisi para concejala (Desarrollo y Transparencia). Ambos apelaron ante el Juzgado Electoral de la provincia y finalmente fueron candidatos.

‘Esperaba la impugnación desde que el primer día pero tengo herramientas para sostener mi candidatura’, insistió.

Sobre Serna afirmó que, ‘fue mi vecino durante 30 años, como lo fue (Esteban) Avilés cuando vivía en Villa Domínguez’.

‘Son cosas de la política’, resumió.

Otro de los argumentos es que no puede ser candidata si no votó en la última elección municipal.

‘Es obvio que si no estoy empadronada en Carlos Paz no voy a poder haber votado, pero entenderlo así sería cercenar el derecho a la participación’, expresó.

‘Es notable la ausencia del defensor del Pueblo’

Consultada sobre los motivos por los que aceptó ser candidata a defensora de Pueblo dijo estar ‘convencida que desde las instituciones se puede ayudar al ciudadano’.

‘Antes de aceptar el ofrecimiento he analizado cuál es la orfandad que tiene Villa Carlos Paz y llegué a la conclusión de que es muy notable la ausencia del defensor del Pueblo.

Debería tener una participación muy activa, pero no la tiene. Y por eso la gente ni sabe para qué votamos y para qué se le paga.

Ese es mi desafío. Que se entienda que estamos ante una figura fundamental en la democracia de la ciudad, a la que el ciudadano puede acudir a pedir protección ante el avasallamiento del propio estado municipal o si están en peligro derechos constitucionales’, refrendó.

Consideró, asimismo, que la defensoría del Pueblo es una figura ‘muy técnica que debería estar en manos de abogados o afín’.

‘Uno sabe cuáles son las herramientas de las que se dispone, y si hay que accionar con demandas colectivas, individuales o algún amparo. No se puede suplir con asesoramiento. Quizá los defensores que estuvieron, por su condición de médicos, no hayan podido ver por dónde ir’, estableció.

La lista de Presente Defensora del Pueblo: María Fernanda Pujol Defensora del Pueblo Adjunta: Libia Smania Defensor del Pueblo Suplente: Rolando Rodríguez Defensora del Pueblo Adjunta Suplente: Florencia Simón