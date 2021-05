A través de una carta abierta que se difundió este miércoles, el núcleo Todos por Carlos Paz, primera minoría en la conducción del Comité ‘Elpidio González’ de la Unión Cívica Radical, disparó fuertes críticas en relación a la estrategia definida para la elección del defensor del Pueblo.

Vale aclarar que la UCR conformó el frente ‘Vecinos e Instituciones por la Defensoría’ junto a Encuentro Vecinal Córdoba, y lleva como candidato a Víctor Curvino.

La nota, dirigida al presidente Juan Lucero, manifiesta ‘sorpresa y decepción’ por lo que consideran es la sumisión a los designios del gobierno municipal.

‘Esas son algunas de las sensaciones que sentimos quienes conformamos la minoría del Comité de Circuito de Villa Carlos Paz.

Más allá de las profundas diferencias que nos separan de quienes ostentan la mayoría en nuestro Comité, guardábamos la esperanza de que estuvieran a la altura de las circunstancias y trabajaren en pos de la unidad.

Nada de eso ha sucedido. Todo lo contrario.

La reciente designación del candidato a Defensor del Pueblo y la previa conformación de una Alianza, hechos tan importantes para la institucionalidad de nuestra ciudad, no han sido objeto de ningún debate en el seno de nuestro Comité, sino que por el contrario se han concretado de manera inconsulta, entre gallos y media noche, sin la participación ni la opinión de los sectores internos del Radicalismo, tan radicales como el oficialismo’, expresa el documento. Y agrega: ‘como si todo esto no fuera suficiente… encabeza la fórmula una persona que no solo no es afiliada a la UCR, sino que no comulga con la historia ni la ideología de nuestro centenario partido’.

‘En efecto, el Sr. Víctor Curvino fue candidato 3 veces a Intendente por fuerzas opositoras a la U.C.R. y siempre cosechando magras derrotas que no sirven ni para esbozar una estrategia electoral.

Está clara la estafa a los afiliados: el Sr. Juan Lucero ha traicionando hasta sus propias palabras, cuando en campaña abogaba por un partido moderno y abierto a la ciudadanía.

Hoy a escasos días de esos dichos las decisiones en torno a esta candidatura fueron tomadas en Liniers 50 siguiendo instrucciones del gobierno municipal.

Lamentamos tener razón cuando mencionábamos que su anhelo nunca fue aportar para el bien de la UCR sino rifarla al primer postor que pueda aportar a sus apetencias personales.

Mientras tanto, los afiliados siguen esperando’, cierra el escrito.

Cabe recordar que Todos por Carlos Paz también participará de la elección del defensor del Pueblo, en este caso dentro de la alianza Presente que agrupa a diferentes espacios y organizaciones, y que postula a María Fernanda Pujol.