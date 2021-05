Bajo la consigna “no al endeudamiento vecinal”, habitantes de San Antonio de Arredondo desarrollaron el pasado domingo una nueva jornada de protesta en rechazo a la falta de financiamiento para la obra de adoquinado y cordón cuneta que pretende ejecutar el municipio de esa localidad.

Una caravana que recorrió las principales calles de la ciudad fue la modalidad de protesta elegida en esta oportunidad y que contó con una importante adhesión. Así lo expresó a VillaNos Radio Aldo Vijande, uno de los participantes: “La caravana fue muy positiva. Muchos vecinos se sumaron en rechazo al cobro del adoquinado y cordón cuneta”, expresó.

Vale recodar que la obra se enmarca dentro del Programa Argentina Hace y que implica el mejoramiento de la infraestructura urbana. Para ello, el gobierno nacional destina 30 millones de pesos. Paralelamente el municipio anunció el desarrollo de un Plan Integral de Red Vial, ampliando el número de calles que serían mejoradas con adoquinado o cordón cuneta. El tema es que, de un modo u otro, lxs frentistas tiene que abonar el 100% de la obra.

“La nación manda fondos a la municipalidad para que haga obras públicas con mano de obra local. Se trata de fondos que no son reembolsables; es decir que no tienen que devolver la plata. Sin embargo, el 100% de la obra la tenemos que pagar los vecinos y estos no son tiempos para andar endeudándonos.

“Ellos (por el municipio de San Antonio) firmaron un acuerdo con la nación donde esos fondos que le envían es para hacer adoquinado y cordón cuneta. No sabemos si quieren desviar esos fondos o qué. Esos fondos son para mejoras dentro de San Antonio”, enfatizó Aldo.

Lxs vecinxs también enfatizan en la falta de información por parte del municipio. Señalan que no se explicó con claridad los alcances de la obra y qué le implica a cada frentista. “Yo me enteré de este tema a través de los centros vecinales. Ellos fueron los que dieron información y a través de ellos me fui enterando como venía todo el tema de la obra. Por parte del municipio, no vimos casi nada de información”, dijo.

En la sesión del 23 de abril, el Concejo Deliberante de San Antonio aprobó la ordenanza 333/21 de pago obligatorio. Allí solo se hicieron cambios menores de todo lo demandado por lxs vecinxs (se paso de 12 cuotas a 24). Tampoco se extendió el plazo de posibilidad de firma al libro de oposición (que cerró el 25 de abril).

Vijande remarcó que el malestar vecinal crece y que seguirán con medidas de acción. “Creo que esto va a seguir. Cada vez somos más vecinos que están en contra de esto. Estamos en comunicación entre vecinos. En algún momento el gobierno tendrá que escuchar al pueblo”.

Fuente: VillaNos Radio