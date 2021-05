VillaNos Radio

Carolina es una de las vecinas de Sol y Río. Vive hace 2 años en el barrio y es madre de 4 hijxs, tres tienen algún tipo de discapacidad. Desde el 2019 sostiene que se fue recortando la atención en el dispensario Dr. Eduardo Terzi al que recurren gran parte de lxs vecinxs de la zona sur de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Durante algunos días de esta semana el dispensario permaneció cerrado, mientras tanto en su interior sonaba sin cesar el teléfono al que se comunican lxs vecinxs para obtener un turno.

“No se dan turnos presenciales sólo vía telefónica”, expresa un cartel escrito a mano y pegado en la puerta. Sin embargo, lxs vecinxs denuncian que desde hace meses no reciben ninguna respuesta.

“Estas cosas te alejan. Siempre que voy te hacen llamar por teléfono. Te dicen que no tenés turno y tenés que llamar desde las 7 de la mañana. Cuando llamas a esa hora, hasta desde la puerta, no te atienden el teléfono. Llamas 7.20 y te dicen que no hay mas turnos, que los dieron todos”, explicó Carolina.

“Como me pasa a mí nos pasa a un montón de gente. Llamas por teléfono y no te atienden. Vas personalmente y no tienen respuesta. Estamos a la deriva. Hace rato que venimos luchando porque queremos una buena atención”, remarcó.

Esta situación deja en un estado de total desprotección a lxs vecinxs de la zona e implica que se tienen que trasladar hasta otros Centro de Atención Primaria de la Salud. Como ejemplo Carolina menciona que en febrero tuvo que ir a hacer la ficha médica a barrio Colinas, porque allí la atención era más ágil.

Vale mencionar que actualmente lxs vecinxs del distrito oeste exigen que se restablezcan las guardias de 24 hs. durante fines de semana y feriados en el hospitalito.

“Hace cuatro semanas pregunte por la vacunación de mi hijo de 22 años que tiene parálisis cerebral. Hace un año estoy mendigando que lo vacunen. Mi hijo es prioridad por ser de alto riesgo y lo tengo sin atención médica, porque no me puedo mover a otro lado. Está en silla de ruedas”, advirtió.

Carolina recordó que el reclamo viene de octubre y noviembre del 2019, antes de la pandemia. Desde el centro vecinal se han presentado notas y además se denunció a través de videos el cierre del dispensario.

Este es uno de los puntos de vacunación, testeo de casos de Covid y atención médica a caro de una médica generalista, pediatra y ginecólogx.

“Está bien que por la pandemia se reestructuró todo, pero no podemos estar así. Vamos a mendigar un turno. ¿Cuánto más vamos a estar así? No nos merecemos, estamos a la deriva y no recibimos respuesta”, sentenció.

A su vez, sostuvo que hay temor entre lxs vecinxs de denunciar el desmantelamiento del sistema público de salud municipal. Hay miedo a represalias por parte del gobierno de Carlos Paz Unido, que se ha caracterizado por perseguir a lxs trabajadorxs de la salud en lucha por sus derechos laborales. “Yo me animo a hablar porque soy la voz de mis hijos y la única que vela por su salud”, aseguró.