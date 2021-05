Con una nota dirigida al presidente de la legislatura provincial, el Colegio de Abogados de Córdoba, delegación Carlos Paz, pidió sanciones para la legisladora Nadia Fernández por sus dichos en la Audiencia Publica Virtual.

La misiva está firmada por la presidenta de la institución, María Fernanda Pujol, y expresa textualmente:

‘El Colegio de Abogados de Córdoba – Delegación Villa Carlos Paz, se dirige a Ud. a los fines de poner en conocimiento y solicitar la aplicación de la correspondiente sanción/apercibimiento respecto de la conducta desplegada por la Legisladora Provincial NADIA VANESA FERNANDEZ.-

Esta última, en el marco de la Audiencia Pública Virtual Ambiental que tuvo comienzo el día 9 de abril del corriente en relación a la obra “ALTERNATIVA RUTA 38. TRAMO SAN ROQUE-LA CUMBRE” convocada por la Secretaría de Ambiente, la Sra. Legisladora Fernandez al momento de hacer uso de la palabra el día 14 de abril del corriente (Oradora N° 51), desplegó una serie de términos descalificantes respecto del ejercicio de la profesión de la Abogacía, atacando y desprestigiando sin razón ni fundamento a los colegas que allí estaban participando de la respectiva audiencia pública (entre ellos, la Dra. Marcela Susana Fernandez MP 1-30261 y Dr. Rene Amsler MP 7-396).-

Sus palabras textuales fueron (esto consta en soporte digital que puede observarse en https://www.youtube.com/watch?v=fBo36vPNQXU, minuto: 02:25,22): “…es saludable que se pueda realizar de esta manera virtual esta audiencia porque creo que no se puede pedir participación, exigir participación y al mismo tiempo bloquearla. Cuando uno ve que algunos grupos de dudosa representación se fueron a tribunales y obligaron a que el TSJ la semana pasada por el Auto Interlocutorio número 49 se pronunciara diciendo de que es absolutamente saludable garantizar la realización de esta audiencia pública justamente para garantizar que todos aquellos que no podían participar a lo mejor de manera presencial porque estamos atravesando una pandemia mundial, en donde justamente vemos que se están tomando decisiones sumamente importantes….la verdad es que se toman muchas decisiones sumamente trascendentes y la virtualidad vino en esta pandemia profundizó la necesidad justamente de tener una política de conectividad. Fíjese que en ese auto interlocutorio que avala en definitiva la realización de esta audiencia justamente por el planteo judicial que intentó, una aventura judicial que intentó encarar una organización supuestamente ambientalista, la verdad que deja pone blanco sobre negro la importancia de garantizar este tipo de audiencia como se celebraron tantas audiencias en la secretaria de ambiente durante todo el año pasado….

¿Nosotros en estos últimos tiempos qué vemos? Y lo digo también a modo personal, vemos un grupo ecologista foquista extremo antiestado que intenta bloquear todas aquellas iniciativas que son políticos pública y buscan el bienestar general de la sociedad. …

No se puede pedir participación ciudadana bloqueando, intentando bloquear en tribunales la participación ciudadana. Es sumamente preocupante, es antidemocrático, antiestado, y anti bienestar general, eso es creo lo que está pasando ahora. …

Nosotros no vamos a dejar, no vamos a permitir que el ecologismo foquista antiestado que, de dudosa representación y que muchas veces se embarca o son estafados por algunos abogados vivos que van a tribunales y les dicen que si pasa pasa, como les pasó la semana pasada, en donde en definitiva tuvieron que ver mediante un Auto Interlocutorio que se realizaba que era viable realizar una audiencia pública de estas características….” (los resaltados me pertenecen).-

Es absolutamente inaceptable que una Legisladora Provincial -que además preside la Comisión de Ambiente dentro de la Legislatura- emita y profiera calificativos despectivos, en primer lugar, hacia los abogados cuyo único trabajo es resguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos en caso de desconocimiento, accionar que bajo ningún punto de vista puede ser visto como un “apremio” al TSJ o que éste se encuentre “obligado” a otorgar la razón a cada petición que los abogados soliciten. Pensar de esa manera es justamente desconocer la división de poderes sobre el cual se asienta el ejercicio representativo, democrático y republicano de gobierno, división afortunadamente funciona como única garantía del ciudadano a obtener una decisión judicial fundada e independiente. Si las decisiones judiciales no son del agrado de la Sra. Legisladora, pues bien, ella tendrá dos opciones: contratar justamente los servicios profesionales de un abogado/a para discutir (en caso que le asista derecho) el decisorio judicial, ó, aceptar en definitiva resoluciones judiciales que pueden ir aún en contra de la gestión partidaria de gobierno a la que representa (o deside).-

Tampoco permitiremos que se trate a nuestros colegas de “estafadores”, y que sometamos a los clientes a “aventuras judiciales”. No avalaremos bajo ningún aspecto que se desprestigie la honorabilidad del ejercicio de nuestra profesión y, si la Sra. Legisladora no se encontrare amparada por el art. 89 de la Constitución Provincial, esta parte inmediatamente hubiere formulado la correspondiente denuncia penal por la falsa atribución de delitos ante la Fiscalía que por turno corresponda por no tener pruebas que avalen sus dichos.

En segundo lugar, también es absolutamente inaceptable que la Sra. Legisladora emita y profiera calificativos discriminatorios hacia los ciudadanos organizados que pretenden acceder a la Justicia Ambiental al tratarlos de “grupos de dudosa representación”, “una organización supuestamente ambientalista”, grupo ecologista foquista extremo antiestado”. Permitir este tipo de expresiones, supone avalar una evidente y abierta intolerancia, intolerancia

que además puede producir violencia: es una conducta completamente inaceptable por parte de alguien que forma parte del gobierno del Estado Provincial.-

Considerando entonces que la actitud desplegada por la Sra. Legisladora Provincial NADIA VANESA FERNANDEZ es completamente antidemocrática y que Ud. es la autoridad superior en el gobierno de la Legislatura (art. 27 y 29 del Reglamento Interno de la Legislatura de Córdoba) y encargado de mantener el orden en su recinto (art. 203 de dicho cuerpo legal, mutatis mutandi para el caso concreto), PONEMOS EN CONOCIMIENTO EL ACCIONAR DE LA REFERIDA LEGISLADORA, REPUDIAMOS SUS DICHOS Y SOLICITAMOS, EN CASO DE CORRESPONDER, QUE HAGA EFECTIVA LA CORRESPONDIENTE SANCIÓN/APERCIBIMIENTO RESPECTO DE LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA LEGISLADORA PROVINCIAL NADIA VANESA FERNANDEZ EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL AMBIENTAL EL DÍA 14 DE ABRIL DEL CORRIENTE’.-

Fuente: Bambacoop