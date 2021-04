Libia Smania | Mujeres Unidas por Córdoba | Políticas de innovación para Gobiernos Locales Humanizados

A través de un gesto de las distintas fuerzas políticas se puede hacer la diferencia entre dialogar, incluir o excluir, entre confiar o seguir como estamos, entre sumar o restar, solo juntos podemos recuperar la confianza en la participación ciudadana y la recuperación de las Instituciones, solo juntos podemos dar voz y poder a los intereses de lo local, juntos podemos trabajar en las necesidades de nuestra sociedad, tenemos un solo adversario en nuestra Ciudad que es la “desigualdad” creada por los gobiernos de turnos. Debemos comenzar y reconstruir este camino paso a paso con generosidad y compromiso porque hay que devolver la dignidad a las personas con trabajo, buena educación y salud de calidad, políticas públicas que no engañen con programas vacíos, queremos que verdaderamente se ocupen de dar asistencia y soluciones a ciento de problemáticas que cada día se profundizan.

Hay que trabajar por el interés común y no por los intereses propios, esta Ciudad no puede esperar más ante el egoísmo político. Se de primera mano porque convivo con ello todos los días, del esfuerzo que están haciendo las Mujeres y las jefas de hogar con tantas necesidades y sin asistencias, solo pretenden vivir mejor y que sus hijos tengan una educación de calidad y un futuro. Tenemos la obligación moral de ocuparnos para que ninguna persona se quede sin un remedio y que no le falte un especialista porque no hay atención médica. Seguramente todos queremos el progreso de una Ciudad moderna, que emprenda y que innove.

El desarrollo viene de la mano no solo de la eficiencia sino también de los acuerdos políticos y humanos. Queremos inclusión, respeto y sustentabilidad para ello necesitamos un diálogo con un compromiso firme y claro solo para avanzar en cumplimiento de los derechos de los Ciudadanos. Pensemos y trabajemos en una Sociedad humanizada con políticas humanizadas.